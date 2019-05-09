القوات العراقية تحبط هجوما غربي البلاد

ونقل موقع "الحشد الشعبي" إن قوة مشتركة من اللواء 51 بالحشد الشعبي واللواء 91 بالجيش احبطت محاولة تنفيذ هجوم انتقامي من قبل ثلاثة "انغماسيين" و اجبرتهم على الهرب بعد إصابتهم.
وأضاف الموقع، عن مقتل أحد أفراد حرس المطحنة خلال الهجوم.
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.
لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
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