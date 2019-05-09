الجيش السوري يدمر تحصينات لـ"جبهة النصرة" بريفي حماة وإدلب

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن الجيش السوري نفذ ضربات دقيقة على أوكار وتجمعات لتنظيم "جبهة النصرة" في بلدة قلعة المضيق بالريف الشمالي ما أسفر عن القضاء على العديد من إرهابييه وتدمير مواقع محصنة وأسلحة وذخيرة.

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وأضافت الوكالة أن الجيش السوري دمر أيضا أوكارا لنفس التنظيم في بلدة الهبيط وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين.

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وكانت وحدات الجيش دمرت الأسبوع الجاري بضربات مركزة أوكاراً وتجمعات ومنصات إطلاق قذائف وذخيرة لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في أطراف بلدات كفر زيتا والأربعين وشهرناز وكفر نبودة شمال غرب مدينة حماة وذلك رداً على اعتداءاتهم المتكررة على النقاط العسكرية والقرى الآمنة، بحسب سانا.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد ذكرت في وقت سابق، أنه بسبب القتال في حماة وإدلب منذ 29 نيسان / أبريل، قتل 27 مدنيا وجرح 31 شخصا.