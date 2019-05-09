عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، اليوم الخميس، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب أرسل نسخة منه للأناضول"إن 137 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم".

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد بمناسبة احتفال إسرائيل بعيد "استقلالها" اليوم الخميس.

Advertisements

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.