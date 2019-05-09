الدفاع تعلن عن #وظائف شاغرة في جميع مناطق #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، التابعة لوزارة الدفاع، عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة المستثناة من المسابقة في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، أن الوظائف متوفرة على سلم الموظفين العام وبند العمال.
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