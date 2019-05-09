شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص إثر حريق منزل في أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصيب خمسة أشخاص “رجل وامرأة وثلاثة أطفال” بحروق من الدرجة الأولى والثانية، إثر اندلاع حريق في غرفة بمنزل شعبي بحي مدينة سلطان في أبها. Advertisements أوضح ذلك حساب مديرية الدفاع المدني على تويتر، مشيراً إلى أن مدني أبها باشر إطفاء الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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