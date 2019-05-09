شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة رادعة لسائق شاحنة قطع سياج السكة الحديدية في بريدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - بريدة:
كشفت مصادر أن المحكمة الجزائية في بريدة كانت قد أصدرت حكماً ابتدائياً بإدانة سائق شاحنة قطع السياج وحاول تجاوز السكة الحديدية، بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة.
وأضافت المصادر أن المحكمة قررت معاقبة السائق بسجنه 3 أشهر إضافة إلى الجلد، وتغريمه 30 ألف ريال، وذلك لقاء تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.
يذكر أن شرطة منطقة القصيم كانت قد أوقفت مواطناً بالعقد الرابع من عمره؛ لقيامه بإتلاف جزء من السياج الحديدي الخاص بحماية مسار السكة الحديدية ومحاولة عبوره بشاحنة؛ ما أدى إلى تعلقها بالمسار، مؤكدةً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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