 الأردن.. هل تسهم التعديلات الوزارية في حل الأزمات الاقتصادية؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في أقل من شهرين شهدت المملكة الهاشمية الأردنية سلسلة من التغييرات في مناصب أمنية وتنفيذية عليا في البلاد أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وانتهت باستقالة جميع الوزراء في الحكومة.

وفي محاولة لحل الأزمات الاقتصادية الخانقة قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم وذلك تمهيدًا لتعديل وزاري تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك فهل يسهم ذلك في حل أزمات الشعب الأردني خاصة وأن هذا التعديل هو الثالث خلال عام؟

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، طلب من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم؛ تمهيدًا لإجراء ثالث تعديل على حكومته في الأيام المقبلة.

تحديات

وأكد الرزاز أن التعديل يأتي استحقاقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها.

وشهد الأردن مطلع الشهر الحالي تغييرات في القيادات الأمنية شملت رئيس جهاز المخابرات العامة.

والتعديل هو الثالث في حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بـ 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.

احتجاجات شعبية

وقد وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.

وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999، تولاها اثنا عشر من رؤساء الوزراء، وهم عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، وسمير الرفاعي، وعون الخصاونة، وفايز الطراونة، وعبد الله النسور، وهاني الملقي، ورئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز.

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بدوره قال السياسي الأردني الدكتور إبراهيم الرواشدة، إن التغيير الحالي في وزراء حكومة الرزاز هو لتغيير دماء جديدة في السلطة التنفيذية لمحاولة مواجهة الأزمات الاقتصادية والتي تظهر أكثر في شهر رمضان والذي يحتاج فيه المواطنين إلى الكثير من السلع والخدمات.

مؤشرات إيجابية

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الأردن يحتاج إلى فرصة لإفراز سلطات قادرة أن وضع الخطوط العريضة لبلد ديموقراطي حريص على ترسيخ مبدأ تلازم السلطة مع المسئولية تجاه المجتمع الأدرني.

وأوضح أن التغييرات الحالية تحمل مؤشرات إيجابية، كما تشير إلى رغبة الأردن في تغيير حقيقي يعود على المواطن بإيجابية مباشرة، لكن هذا لا يمنع أن هناك فساد لابد أن يحارب لأنه خطر يهدم أي بناء حقيقي في الجدار الأردني الذي يقاوم منذ بداية الربيع العربي جميع المؤامرات الداخلية والخارجية.

ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار، ولا تمتلك البلاد، الذي يعتبر استقرارها حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.

دعم خارجي

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.

وبالإضافة إلى دعم من صندوق النقد الدولي، تعهدت دول خليجية أثناء قمة بين الملك عبد الله الثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة خليجيين في مكة في يونيو تقديم مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار.

وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت مطلع أكتوبر 2018 بالبنك المركزي الأردني نحو 1,16 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات التي تعهدت بها، لمساعدة الأردن في رعاية 1,3 مليون لاجئ سوري.

وشهدت منطقة البحر الميت، غربي الأردن، في الـ25 من أكتوبر الماضي، سيولاً غير مسبوقة، أدت إلى مصرع 21 وإصابة 35، معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية.