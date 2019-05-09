جوجل: نعمل على هاتف قابل للطي

أكدت شركة جوجل Google الأمريكية في مؤتمرها السنوي للمطورين، أنها تعمل على هاتف قابل للطي، حيث ذكرت أنها تعمل على نماذج أولية للهاتف منذ فترة طويلة، وفقا لما ذكره موقع CNET، وفقا للعين الإخبارية.

وصرح ماريو كويروز، رئيس قسم تطوير هاتف بيكسل في جوجل، لـCNET: "نعمل على هاتف قابل للطي منذ فترة طويلة".

ويبدو أن الهاتف لن يأتي في أي وقت قريب، حيث ذكر كويريز: "إننا نعرض النماذج الأولية القابلة للطي والعديد من تقنيات لأجهزة جديدة الأخرى، لكن ليس لدينا إعلان متعلق بهاتف قابل للطي حاليا".

وسبق أن قامت جوجل بدعم لنظام أندرويد الخاص بشاشات العرض القابلة للطي في نوفمبر الماضي، ما يؤكد اهتمام جوجل بالفكرة.

ومن الممكن أن تقوم جوجل بانتظار ظهور هواتف قابلة للطي من شركات أخري، للتأكد من عدم ظهور مشاكل أخرى يجب حلها كما هو الحال في هاتف جالاكسي فولد الذي تعرضت شاشته للتلف بعد يوم من الاستخدام.