الأمير هاري وزوجته ميجان يختاران اسم آرتشي لمولودهما الجديد

قال الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، على حسابهما في موقع "أنستقرام"، إنهما اختارا لمولودهما الجديد اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور.

وذكر الزوجان: "قدَّمنا لجلالة الملكة حفيدها الثامن، اليوم، في قلعة وندسور، بحضور دوق أدنبره وأم الدوقة".

جاء ذلك بعد ساعات من ظهور الأمير هاري بصحبة ميجان أمام مجموعة من الصحفيين، الأربعاء، حتى يقدِّما مولودهما الجديد للعالم، إذ وصفا وصول الرضيع إلى الدنيا بأنه "سحر".

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وظهر الأمير هاري وهو يحمل مولوده ملفوفاً بوشاح أبيض وعلى رأسه قبعة، أمام مجموعة صغيرة من الإعلاميين، في قاعة "سان جورج" بقلعة وندسور، حيث أقام مع ميجان حفل استقبال بمناسبة زفافهما قبل نحو عام.

وقالت ميجان وهي مبتسمة وترتدي ثوباً أبيض بدون أكمام، رداً على سؤال حول شعورها بعد أن صارت أماً: "إنه سحر رائع للغاية، وأصبح لدي أفضل رجليْن في العالم.. أنا سعيدة فعلاً".

وأردف هاري: "إنه أمر رائع.. الأبوة مذهلة، لقد مرّ يومان ونصف أو ثلاثة، لكنّنا متشوقان لقضاء بعض الوقت الثمين مع آرتشي وهو يكبر رويداً رويداً".