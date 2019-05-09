ولي عهد أبوظبي يجثو على ركبتيه في ظهور نادر للرئيس الإماراتي (فيديو)

وتلقى الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، التهاني من الحكام وأولياء العهود بمناسبة شهر رمضان، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

واستقبل الرئيس الإماراتي، الحكام في القصر الرئاسي بالبطين في أبوظبي، وقام ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان بالجثو على ركبتيه لتقبيل يدي الرئيس خليفة بن زايد.

وأعرب جميع الحضور عن تمنياتهم لرئيس الدولة بـ"موفور الصحة والعافية والسعادة ودوام السداد والتوفيق لمواصلة مسيرة الخير والعطاء وتعزيز المكتسبات والإنجازات للوطن والمواطنين على النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".