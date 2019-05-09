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ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، قال الباكر، إن ما تناقلته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي من تصريحات حول عدم الترحيب ببعض الجنسيات اقتطعت من سياقها.
وشدد المسؤول القطري على أن الدوحة ترحب بجميع الجنسيات بما في ذلك المواطنين الذين يحملون جنسية دول الحصار والذين يتوافدون على الدوحة.
وأردف قائلا: "يعمل لدى الخطوط الجوية القطرية 750 موظفا بعضهم من كبار الموظفين من الجنسية المصرية".
وتسبب المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في جدل شديد، عقب إعلانه رفض منح تأشيرات دخول للمصريين، الذين وصفهم بـ "الأعداء".
وكانت الحكومة القطرية قد رفضت تصريحات الباكر.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفهم بـ"الأعداء"... مسؤول قطري يتراجع عن هجومه على المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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