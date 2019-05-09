شاهد... الجيش السوري يفجر عربة مفخخة يقودها انتحاري بريف حماة الشمالي

ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه "سبوتنيك" من مصادر ميدانية، لحظة تمكن الجندي السوري من تفجير العربة المفخخة قبل وصولها إلى إحدى النقاط التي أقامها الجيش بعيد تحريره للمدينة، بهدف إحداث خرق يمكن الميليشيات الإرهابية من شن هجوم معاكس باتجاه مواقع الجيش، إلا أن المحاولة منيت بالفشل الذريع.

وكانت وحدات الجيش السوري نجحت ظهر الأربعاء 8 مايو/ أيار 2019 بتطهير مدينة كفرنبودة شمال غربي حماة، من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه، بعد ساعات من بدء عملية اقتحامها.

قال مراسل "سبوتنيك" إن الجيش السوري شن عملية خاطفة صباح الأربعاء، أسفرت عن تحرير المدينة، فيما عملت وحدات الهندسة على تمشيط أحياء المدينة، مشيراً إلى أن التنظيمات الإرهابية التابعة لـ (هيئة تحرير الشام)، زجّت بعربات مفخخة يقودها انتحاريون في محاولة منها لإحداث خروقات على جبهات المدينة تمكنها من شن هجمات معاكسة، إلا أن صواريخ الجيش كانت لها بالمرصاد ودمرتها مع انتحارييها.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري تأكيده أن وحدات الجيش تابعت الأربعاء هجومها ضمن العملية البرية الواسعة التي تشنها داخل المنطقة المصنفة على أنها منزوعة السلاح متقدمة في مدينة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي، تحت غطاء من الطيران الحربي السوري والروسي، وبالتزامن مع توجيه سلاحي المدفعية وراجمات الصواريخ سلسلة رمايات دقيقة باتجاه مواقع (جيش العزة) الموالي لتنظيم جبهة النصرة الارهابي.