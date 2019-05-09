تعرف على حالة #الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وفرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، الرياض القصيم ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ،الشرقية).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي و تكون جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، و حالة البحرمتوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.