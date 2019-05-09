جوجل تطرح هاتفي بيكسل 3A و3A XL بأسعار متوسطة

كشفت شركة جوجل Google الأمريكية عن هاتفي بيكسل 3A وبيكسل 3A XL بمواصفات متوسطة، حيث تسعى جوجل لتعويض مبيعات هاتف بيكسل 3 المخيبة للآمال، وفقا للعين الإخبارية.

وتهدف جوجل لتعويض مبيعات هاتف بيكسل 3 المنخفضة بسبب ارتفاع السعر، حيث يبدأ سعره في السوق من 800 دولار ويصل إلى 1170 دولارا.

وطرحت جوجل هاتفي بيكسل 3A بسعر 400 دولار، وهاتف بيكسل 3A XL بسعر 479 دولارا، وبـ3 ألوان هي الأبيض والأبيض اللؤلؤي والأسود.

بيكسل 3A

يأتي هاتف بيكسل 3A بشاشة حجمها 5.6 إنش بدقة FHD+ من نوع OLED وبمعالج كوالكوم Snapdragon 670.

الهاتف مزود بذاكرة لا بأس بها، فالذاكرة العشوائية 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي 64 جيجابايت٫ وبطارية سعتها 3 آلاف ميللي أمبير.

بالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابيسكل والخلفية بدقة 12 ميجابيكسل ونظام تشغيل أندوريد 9.0.

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ويتميز هاتف بيكسل 3A بميزة الشحن السريع لكن لا يحتوي على تقنية الشحن الاسلكي، كما أن الجهاز غير مقاوم للماء وهي ميزة تعتبر أساسية في جميع الهواتف الذكية.

ومن أبرز الإضافات التي يمكن أن تراهن عليها شركة جوجل في الهاتف هي ميزة التصوير الليلي Night Sights التي لا تتوفر في العديد من الهواتف المنافسة مثل آيفون.

وطرحت جوجل الهاتف بسعر 400 دولار، وبـ3 ألوان هي الأبيض والأبيض اللؤلؤي والأسود.

بيكسل 3A XL

لا يختلف هاتف بيكسل 3A XL كثيرا عن هاتف بيكسل 3A، حيث يأتي الجهاز بشاشة حجمها أكبر قليلا من هاتف 3A بحجم 6 إنش من نوع OLED.

الهاتف يأتي بنفس دقة الكاميرا والمعالج بالإضافة إلى الذاكرة٫ إلا أن بطارية الهاتف سعتها أكبر بـ3.7 آلاف ميللي أمبير وتدعم الشحن السريع.

وطرحت جوجل الهاتف بسعر 479 دولارا، وبـ3 ألوان هي الأبيض والأبيض اللؤلؤي والأسود.