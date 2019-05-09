طيران الإمارات توقع مذكرات مع 3 فرق من برنامج "مسرعات دبي المستقبل"

وقعت طيران الإمارات مذكرات تفاهم مع 3 فرق مشاركة في الدورة السادسة من برنامج مسرعات دبي المستقبل.

وتم اختيار الفرق وهي من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة من بين 7 فرق شاركت في البرنامج لمدة 9 أسابيع بين مارس/ آذار الماضي ومايو/ أيار الجاري،وفقا للعين الإخبارية.

وقع مذكرات التفاهم عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات، وممثلون عن الشركات الثلاث أوبنستا بالمملكة المتحدة وبريداب في ألمانيا وفيروسن "الولايات المتحدة الأمريكية".

ويرتكز برنامج مسرعات دبي المستقبل على مكانة الإمارة كمركز لتحفيز الابتكار والإبداع من خلال ربط أفضل الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم للعمل مع شركات كبرى وجهات حكومية في دبي.

وأصبحت طيران الإمارات شريكاً في برنامج مسرعات دبي المستقبل للمرة الأولى عام 2017، وأعلنت الناقلة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل عن التحديات الثلاثة التي تواجهها، وتوجب على الفرق المشاركة في البرنامج بدورته السادسة التوصل إلى حلول لهذه التحديات التي شملت عمليات الشراء الخاصة بالناقلة وتجربة سلسة للعملاء ونظام متكامل لأفراد الطاقم.

Advertisements

وتعاونت الفرق مع طيران الإمارات لتحديد المتطلبات وتطوير مقترحاتها وطرح حلول نموذجية أولية، وتم اختيار أوبنستا وبريداب وفيروسن بناءً على الحلول التي اقترحتها هذه الفرق وإمكانية تطبيقها وإدخالها ضمن أنظمة طيران الإمارات.

من جهته ذكر خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة دبي للمستقبل أننا نشهد اليوم مرحلة جديدة من الابتكارات في مجال الطيران تقودها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تبني واختبار تقنيات حديثة وإعادة ترسيخ دور دبي في تطوير المستقبل.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم نتيجة للأسس المثالية التي وفرتها مؤسسة دبي للمستقبل لطيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم بالتعاون مع أكثر العقول ذكاء وابتكاراً بهدف إيجاد الحلول المناسبة للتحديات في صناعة الطيران".

وسيستخدم فريق فيروسن الذكاء الاصطناعي لدعم مزيد من سلاسل الإمداد والشراء في طيران الإمارات ويعمل فريق أوبنستا على تعزيز العمليات والأنظمة الداخلية لأفراد الطاقم في حين سيعمل فريق بريداب على تطوير حل لطيران الإمارات يقوم على الذكاء الاصطناعي يتيح تجربة سفر سلسة للعملاء في جميع مراحلها.