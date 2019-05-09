أمريكي يشكو "شيفروليه" بسبب بطارية Bolt

تجددت أزمة ضعف بطاريات سيارات شيفروليه Chevrolet الكهربائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحريك أحد ملاك طراز شيفروليه بولت Bolt لدعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية بسبب بطاريات سيارته التي اتضح أنها ليست بالكفاءة المعلن عنها، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب ما ذكر موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، فإن الأزمة تعرض لها مالك طراز شيفروليه بولت Bolt في أشهر الشتاء، حين تفاجأ بنفاد طاقة بطاريات السيارة بشكل غير متوقع بسبب انخفاض الحرارة.

وقال الموقع الأمريكي إن هذه الأزمة سبق أن تعرضت لها شركة شيفروليه Chevrolet من ملاك آخرين لسياراتها الكهربائية بولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

ورغم أنه من الطبيعي أن تشهد بعض السيارات مثل هذه الحالات في ضعف عمل بطارياتها أثناء انخفاض الحرارة، فإن ما تعرض له ملاك سيارات شيفروليه بولت Bolt المتضررين لا يمكن تفسيره سوى أنه ضعف في إمكانيات البطاريات نفسها وخداع للعملاء.

وأوضح موقع "إنسايد إيي في" أنه سبق أن رصدت سيارات كهربائية تتعرض لنفاد طاقة بطارياتها بشكل يمنعها من السير لمسافة أكثر من 200 ميل، وهو أمر طبيعي في الشتاء، غير أن ما حدث من سيارة شيفروليه بولت أن قامت بطارياتها بتسريب الطاقة حتى أصبحت غير قادرة على دفع المحرك للسير لأكثر من 100 ميل.

وتحاول شركة شيفروليه Chevrolet مواجهة الأزمة بتنصلها من السيارة التي شهدت هذا العطل بادعائها أنها ليست سيارة أصلية لعدم شراء مالكها لها من فروع شيفروليه Chevrolet المعتمدة، لذلك هي لا تعد نفسها مسؤولة عما حدث.