شكرا لقرائتكم بري: الموازنة فرصة وحيدة لتجاوز الوضع و"النقد" تحت السيطرة والليرة بألف خير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 21:49

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: "إن الموازنة هي الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز الوضع القائم". وأعرب في لقاء الأربعاء النيابي اليوم عن استيائه من "الاشاعات التي ضخّت أخيرا في وسائل التواصل الإجتماعي وهذا المناخ"، معتبرا انه "مناخ تآمري لا يعكس الواقع والحقيقة، فالبلد ليس مفلسا والوضع النقدي سليم وتحت السيطرة، والليرة اللبنانية ما زالت بألف خير".



وأشار بري وفق نواب الى أن "إنجاز الموازنة سيشيع أجواء ثقة حتى قبل إقرارها في المجلس النيابي وأن الاجواء ستتغير مع الايام القادمة"، مؤكدا مرة أخرى ان "لا مس اطلاقا بحقوق الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدودة وحتى اصحاب الطبقة المتوسطة وعدا عن ذلك كل شيء مباح".

ورأى أن "قانون الموازنة قادر على أن يحمل معايير موحدة للرواتب في المؤسسات والمصالح المستقلة".

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ونقل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي عن بري قوله: "إن الموازنة يتم العمل عليها أما عن الإضراب، للاسف الشديد من اضرب لم يعلم لماذا اضرب. ليس هناك استهداف لأحد بل تصحيح للمسار الانحداري الحاصل".

وأضاف: "لن يكون هناك استثناء عند وضع التقشق. الاصلاح مطلوب والتغيير مطلوب ومسار جميع السلطات والقطاعات الاخرى، يجب أن يكون هناك تنازل من قبل الجميع" .

وقال في مجال آخر: "إن النظام الطائفي هو المشكلة، والحل لا يكون كما عبرت سابقا إلا بالدولة المدنية للتخلص من الطائفية القاتلة".

والتقى بري بعد الظهر النائب بهية الحريري وعرض معها للأوضاع العامة.