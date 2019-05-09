شكرا لقرائتكم سلال رمضانية من مركز الملك سلمان لعائلات سورية وفلسطينية ولبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 21:51

وزع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان، أمس الثلثاء، 2497 سلة غذائية رمضانية على 2497 عائلة من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في بيروت وصور وعكار.



وكان المركز بالتعاون مع الصندوق، وزع الاثنين الفائت، 1340 سلة غذائية رمضانية على 1340 عائلة من اللبنانيين والنازحين السوريين في صيدا وعرمون والعيرونية وبعلبك.