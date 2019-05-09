شكرا لقرائتكم أزمة وصلة المنصورية الكهربائية تتفاعل والحكومة تتمسك بتنفيذ الخطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 10:13

تصاعدت أزمة وصلة التوتر العالي فوق بلدات المنصورية - عين سعادة - بيت مري، وواصل أهالي المنطقة لليوم الثاني، تحركهم واعتصامهم لمنع وزارة الطاقة من تنفيذ خطة الكهرباء التي أقرتها قبل شهر ومتابعتها الأعمال التحضيرية لتركيب الوصلة التي تمتد على طول 2 كلم، بمؤازرة القوى الأمنية. وفيما أصرت وزارة الطاقة على مد خطوط التوتر في إطار الخطة الحكومية، وتمسك الأخيرة بـ"قرارها النهائي القاضي بتنفيذها" صعّد الاهالي من تحركهم رافضين مد الخطوط فوق منازلهم ومدارس أطفالهم، باعتبار أن "الركون إلى التوتر العالي فوق المنازل والمدارس يسبب أمراضا سرطانية، هم في غنى عنها"، مطالبين الوزارة بمد الخطوط "تحت الأرض تماما كما هي الحال في بيروت". وستشهد بكركي اليوم (الخميس) اجتماعا بين وزيرة الطاقة ندى البستاني والمعترضين.



وكما حصل أمس الثلثاء، لم يمر اليوم الثاني من تحرك الاهالي من دون إشكالات وتضارب بين المعتصمين والقوى الأمنية. وفي هذا الإطار، قطع لأهالي الطريق تصدياً لإستكمال الأعمال، وسط تواجد كثيف للقوى الأمنية، وإنطلقوا في مسيرة من كنيسة السانت تيريز وصولاً الى عمود التوتر حيث تجري الأعمال، حاملين صليبا. لكن اشتباكا حصل عند هذه النقطة مع القوى الأمنية، ما أدى الى وقوع اربعة جرحى أسعفهم الصليب الأحمر اللبناني، من بينهم رئيس اقليم المتن الكتائبي ميشال الهراوي وعضو المكتب السياسي الكتائبي لينا جلخ.

ومن مكان الاعتصام، أكد النائب الياس حنكش أن "حزب الكتائب مستمر في الوقوف إلى جانب الناس في هذه المعركة"، مستنكرا ما سماه "تزوير التقارير" التي تركن إليها الوزارة، لتبرير استئناف الأعمال على رغم الاعتراض الشعبي". وأوضح أن "المشكلة ليست مع قوى الامن بل في تعنّت المسؤولين والتعاطي بفوقية مع الناس".

وأصدرأهالي المنصورية، بيانا وفيه: "نحن سكان واهالي عين سعاده - بيت مري - المنصورية - الديشونية وعيلوت نعلمكم اننا سنستمر بالوقوف على الطرق استنكارا لمد خطوط التوتر العالي هوائيا في مناطقنا بمؤازرة امنية وبالقوة. ان الأحداث والتضارب اللذين حصلا بالأمس واليوم نموذج صغير عما قد يحدث او يتطور لا سمح الله في الأيام المقبلة اذا استمر العمل لمد الخطوط، ونحن اليوم في انتظار ان تستجيب وزارة الطاقة لطلب البطريرك بشارة الراعي الذي هاله ما حصل أمس وطلب وقف الأعمال وتغليب لغة الحوار على لغة العنف وخضنا اليوم مسيرة صلاة وجوبهنا من قبل القوى الامنية". وأكد البيان "أننا لن نترك الشارع ولن نبدل موقفنا وسنقوم بخطوات تصعيدية لاحقة دفاعا عن الاهالي ولغاية بلوغ الغاية المنشودة الا وهي وقف الأعمال ومنع مد خطوط التوتر العالي بين المحطات. ونطلب من النواب والوزراء الحاليين والسابقين وقفة تضامنية مع رعية القديسة تريز المنصورية وكاهنها الاب داني افرام".

وكان الأب افرام قرع اجراس الكنيسة لدعوة الناس إلى التصدي لعملية مد خطوط التوتر العالي التي بدأت في ارض وقف الكنيسة.

الجميل: لوقف الاعمال فورا وتشكيل لجنة محايدة

وعصر اليوم أقيمت وقفة تضامنيّة مع الاهالي في كنيسة سانت تيريز في المنصورية شارك فيها رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميّل والنائبان ونديم الجميّل الياس حنكش.

ووجه الجميّل في مستهل كلمته التحية الى الاب افرام والى أبناء المنطقة والى كل من يعانون ويواجهون ويدافعون عن صحتهم وصحة ابنائهم مؤكدا ان "ليس لنا بالجميل لأن القضية قضية حق ونحن نقف الى جانب الحق".

وكشف الجميّل عن اتصال تلقاه من البطريرك الراعي للحضور الى بكركي اليوم (الخميس) للاجتماع مع وزيرة الطاقة ندى بستاني. وقال: "نحمل القضية منذ 10 سنوات ولم نتراجع يوما ومستمرون الى جانب اهلنا في المنصورية بهذه القضية المحقة".

وذكّر الجميل بموقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 18 آب (أغسطس) 2008 عندما طالب بحل بديل عن خطوط التوتر العالي فوق الأرض في المنصورية مضيفا: "وهو كان مطلب كل القوى السياسية الموجودة في المنطقة وخلال معارضتنا للمشروع كنا جنبا الى جنب مع القوى السياسية في المنطقة ولا يمكنهم ان يعتبروا ان لا ضرر اليوم واعتقد ان الرئيس عون استند الى دراسات ومعطيات واضحة عندما اصدر الموقف سابقا".

واكد الجميّل ان "ما نطالب به اليوم ليس الا الموقف الذي كان يقوله الجميع في السنوات الماضية ولكن الاكيد ان موقفنا لم يتبدل".

وتوجّه الى الأهالي بالقول:" لا تحرّك لنا الا بعد موافقتكم، اذا وافقتم على اي حل سنوافق عليه، واذا رفضتم أي حل سنرفضه ونحن لسنا هنا لنأخذ قرارا عنكم".

واقترح تشكيل لجنة من اختصاصيين من الجامعة اليسوعية والجامعة الاميركية لتقييم تقني وعلميّ نستند عليه لان الرأي الذي يعطى من قبل وزارة الطاقة نصف رأي فهم يستندون الى ما هو مجتزأ". وقال:" اقتراحنا ان نوجّه نداءً الى رئيسي الجامعتين لتشكيل لجنة مشتركة من اخصائيين ووضع تقرير علمي وموضوعي وبناء عليه يقرر الاهالي وبإمكان وزارة الطاقة ان تعدّل المشروع بناء على نتيجة التقرير ويهمنا رأي موضوعي نستند إليه لان ما يهمنا صحتنا لا تسييس الموضوع ".

وأضاف:" تهمّنا صحة أولادنا وأهلنا في هذه المنطقة، ولا نريد تسييس الموضوع أو أن نقرّر عن الأهالي ان نأخذ مكانهم بل نقف الى جانبهم ونجد معًا حلولًا يرتاحون لها". ورأى ان "ما يحصل في المنصورية ليس جزءًا من معركتنا بوجه السلطة"، مطالباً "بوقف الاعمال فورا بانتظار صدور التقارير العلمية والموضوعية ويطّلع عليها الاهالي وبناء عليه يقرّرون". ولفت الى ان "مبادرة الاجتماع ليست من عندنا بل هي مبادرة البطريرك الراعي فهو طلب منا الحضور الى بكركي ولم نكن نريد ان نفاوض بالموضوع انما نريد ان نكون سندا وعندما يطلب منا سيدنا الحضور فسنحضر وننقل اليكم الصورة وانتم من يقرر ونحن الى جانبكم ويهمنا ان تكونوا مرتاحين".

اما الاب افرام فلفت الى ان "الكتائب هو الحزب الوحيد الذي يقف مع الكنيسة في المصائب"، مؤكدا ان "سلاحنا الصليب والمسبحة ولا وزير ولا نائب سيؤثر علينا". وقال:" الموضوع لم يعد قضية توتر انما كنيسة ووقف والبطريرك الراعي والمطران مطر شجبا الاعمال وطالبا القوى باعادة النظر ووصلنا الى حالة الصفر وحوّلوا المسألة الى طائفية وسأكون بمواجهة كل من يهجم على الارض دون اذن كنسي". وتمنّى من كل النواب ان "يعودوا ويقفوا الى جانبنا واطلب المساعدة لاننا لم نعد قادرين على التحمّل".

وأضاف: "ما حصل اليوم خطير وسالت الدماء ولو لم يوقفوا لكانوا دخلوا أرض الوقف وممنوع على احد ان يدخل الكنيسة دون اذن من السلطات الكنسية وسننام في الكنيسة لمنعهم" شاكرا "رئيس الكتائب والنائب حنكش على دعمهما لنا وكنا نأمل لو كل نواب المتن كانوا الى جانبنا"، وقال: "نريد ان تكون الامور واضحة فالكنيسة لا تباع ولا تشرى ويهمنا شعبنا ".

الجراح: الخطة ستنفذ

وفي المقابل خرج وزير الاعلام جمال الجراح من الجلسة الحكومية ليتحدث أمام الصحافيين عن ملف التوتر العالي"، مؤكدا أن الخطة ستنفذ وهذا قرار نهائي". ولفت إلى "إشكالات حاصلة بسبب تنفيذ خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في منطقة المنصورية، لذلك فإن المجلس يؤكد الآتي: علميا، لم يثبت ان هناك ضررا على الناس جراء وصلة المنصورية، وهذا الامر ليس في منطقة المنصورية فقط. ذلك أن هناك الكثير من المناطق في لبنان يمر فوقها الخط نفسه وبالقوة الكهربائية نفسها، ولم يتم إثبات وجود اي ضرر من مد مثل هذه الخطوط". وأشار إلى أن " المنصورية كأي منطقة في لبنان، وليس هناك اي خطر على حياة الناس"، مذكرا أن كل الدراسات التي أجريت تؤكد ان ليس هناك ضرر، وكل الخيارات الاخرى تم بحثها ومناقشتها ايضا".

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واشار الجراح إلى "تقارير من هيئات دولية مثل شركة كهرباء فرنسا وغيرها، تقول ان ليس هناك ضرر، والمعايير التي نلتزمها في وصلة المنصورية أعلى من المعايير الأوروبية، ما يعني ان هناك هامش أمان". ولفت إلى أن " الوزارة عرضت في فترة من الفترات على الاهالي في منطقة المنصورية شراء شققهم اذا كان لديهم إحساس بإمكان حصول أي أذى، لكن لم يتقدم أحد بطلب لبيع شقته".

أضاف: "هذا الخط له مشابه لخطوط أخرى في مناطق عدة، بينها البحصاص وصور وصيدا وسعدنايل وفوق مدارس، ولم يثبت هناك أي تأثير حتى الآن، او انه يسبب ضررا للمواطنين. في كل الاحوال، اذا كان لدى اي احد تقرير علمي معتمد من هيئة دولية معترف فيها دوليا ولديها خبرة في الموضوع، فإن مجلس الوزراء على استعداد للاطلاع عليه. لكن قرار مجلس الوزراء تنفيذ خطة الكهرباء، وهو نهائي لكي نستطيع تنفيذ الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء وايصالها الى نهاياتها".

وتابع: "القوى الامنية مكلفة من الحكومة مواكبة التنفيذ، وهي ليست طرفا في هذا الخلاف مع الاهالي، بل هي جزء منهم ومن الشعب، ولكن الاحتكاك مع الناس ليس مطلوبا. يمكن للناس التعبير عن رأيهم من خلال التظاهر ورفع الشعارات، ولكن ليس بالتهجم والتعدي على القوى الامنية، لان هذا الامر يؤدي الى إشكالات، فيما القوى الامنية تنفذ قرار مجلس الوزراء الذي أكد تنفيذ الخطة حتى النهاية، لكي نستطيع خفض الهدر التقني واحدا في المئة"، ولاستكمال تنفيذ خطة الكهرباء والنقل في لبنان، والا تكون خطة الكهرباء باكملها معرضة للتعطيل. أردنا ان نعلن هذا الامر في بداية الجلسة لتأكيد هذه الامور، وأنه لم يتم إثبات وجود أي ضرر على الاهالي بكل التقارير العلمية والتقنية الموجودة لدينا والموضوعة من جهات دولية معتمدة. الخطة ستنفذ، والقوى الامنية تقوم بواجباتها. اتمنى على جميع الناس الا يكون هناك احتكاك مع القوى الامنية التي تنفذ التعليمات".

"لعدم التعرض للقوى الأمنية"

وحول امكان بيع المواطنين شققهم الى الدولة، لفت إلى أن مجلس الوزراء قرر في فترة محددة بشراء اي شقة في المنطقة، والقرار انتهى الآن، واذا كان هناك شيء جديد فان مجلس الوزراء على استعداد لبحثه، ولكن هناك تقارير تقنية وعلمية تقول ان ليس هناك أي أذى من هذه الوصلة التي تمر في المنصورية، والتي يوجد مثلها في أماكن عدة في لبنان، ومنها في منطقتي وهي تمر فوق مدرسة منذ 20 سنة، حتى الان لم يتم إثبات اي ضرر منها، ولكن أعود وأؤكد ان قرار مجلس الوزراء هو السير بخطة الكهرباء والقوى الامنية تقوم بواجباتها، واتمنى وأتوجه إلى الناس بعدم التعرض للقوى الامنية".

وردا على الكلام عن تعرض للصليب الذي حمله الأهالي في مسيرتهم، سأل "ما علاقة الامر بالصليب، مع احترامنا له ولكل المرجعيات الدينية وللأديان والمذاهب، لا علاقة للدين بهذا الموضوع، فهو تقني وهناك قرار لمجلس الوزراء بتنفيذ خطة الكهرباء، ولا دخل، لا للقرآن ولا للإنجيل بالأمر، واتمنى عدم استعمال الدين لوقف خطة الكهرباء".

البستاني في بكركي: الوصلة توفر 20 مليون دولار

واستدعى تطور الوضع، زيارة من وزيرة الطاقة البستاني ووزير الدفاع الياس بو صعب الى البطريرك الراعي، لمناقشة موضوع وصلة المنصورية.

وبعد اللقاء، قالت البستاني: "بعد الكلام الذي سمعناه اليوم، التقينا صاحب الغبطة لتوضيح كل الامور معه. وبعد اتصالي به بالامس وغبطته يواكبني في خطة الكهرباء، وتحديدا في المنصورية. نحن لا نقبل باستعمال العنف ضد الشعب اللبناني ولا غبطته يقبل بهذا الأمر أيضا. هذا المنطق مرفوض، ولكن في الوقت نفسه نحن تحت سقف منطق الدولة".

أضافت: "اليوم، هناك خطة كهرباء موافق عليها من قبل مجلس الوزراء وأشاد فيها البطريرك الراعي، ونحن مستمرون بها حسب قرارات مجلس الوزراء، ومن ضمن هذه الخطة وصلة المنصورية التي تحدثنا عنها كثيرا، فهذا الموضوع ليس بجديد على احد، وعمره أكثر من 10 سنوات".

وتابعت: "وصلة المنصورية تمت دراستها من قبل أكبر الشركات العالمية، إضافة إلى أن هناك تقارير صادرة عن المنظمات العالمية للصحة تؤكد وتثبت انها لا تشكل ضررا اطلاقا، وشبكة الـ220 كيلو فولت يتم تمديدها في كل المناطق اللبنانية، وفي المتن ايضا، وليس فقط في المنصورية، بل في قرى عدة، إضافة الى مناطق لبنانية عدة، وهي تمتد على مسافة 329 كلم، منها 2 كلم فقط في المنصورية".

وزادت: "مع الوقت، تمت دراسة كل الحلول لوصلة المنصورية، وأوجدنا حلا لتمريرها تحت الارض، ولكن تبين بعد الدراسات أن الحل بتمريرها تحت الارض يشكل ضررا أكثر من الحل بتمريرها فوق الارض، وهذا الحل مدروس فنيا. واكرر أن الحل الحالي لا يضر صحيا على الاطلاق بحسب الدراسات العالمية". وقالت: "اليوم، بما أننا نناقش الموازنة والعجز في كهرباء لبنان، من المهم أن يعرف المواطن انه بتنفيذ هذه الوصلة نكون وفرنا 1 في المئة من الهدر الفني أي 20 مليون دولار، وهذا رقم له أهميته اليوم. هناك قرارا بتنفيذ خطة الكهرباء، التي لا تشكل اي ضرر على الناس الذين نتفهم مخاوفهم، ولكن في الوقت نفسه نؤكد لهم ان قرارا كهذا لا يتخذ في الحكومة لو كان هناك أي ضرر عليهم. لقد قدمنا حلولا لغبطته، وهي الان بين يديه، وهو دعانا غدا الى اجتماع لمناقشة كل هذا الموضوع".

وغداة البيان الصادر عن البطريرك الراعي، اعتبر راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر، في تصريح، أن "مشهد الإشتباك الدامي بين الأهلين في المنصورية وقوات الأمن ليس مقبولا على الإطلاق وبكل المعايير. فهولاء خائفون على صحة أولادهم من الأمراض الخطرة بفعل إمداد الخط العالي فوق رؤوسهم".

جنبلاط: ممنوع اليأس

وفي المواقف غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على "تويتر" وكتب: "المشكلة الكبرى هي في اساءة استخدام بعض الاجهزة الامنية من قبل بعض من السلطة السياسية الامر الذي يجعلها تتصرف من دون اي رقابة وتعود الى مرجعياتها الشخصية بدل العودة الى القضاء. لكن ممنوع اليأس ايا كانت العقبات.آن الاوان ان يبرز قاضيا مثل Di Pietro في لبنان".

"دولة بوليسية"

من جانبها، استنكرت مفوضية العدل والتشريع في "الحزب التقدمي"، في بيان، "الأسلوب البوليسي الأمني السلطوي في التعاطي مع مواطنين عزل في منطقة المنصورية كانوا يعبرون عن حقهم المشروع في الاعتراض السلمي على نزع ملكيتهم الخاصة وعن تهديد صحة أولادهم". وأشارت الى أن "إستخدام السلطة الأساليب القمعية، مع ما تحمله من قمع للحريات وكم للأفواه وتعد على المواطنين، يشكل واقعا خطيرا، ويثير المخاوف الحقيقية من تحويل الدولة من راعية لمصالح مواطنيها إلى دولة بوليسية تقوم على ترهيب المواطنين ومنعهم من التعبير عن الرأي الذي بدأ مع إعلاميين ضاربة عرض الحائط بكل مبادئ النظام الديموقراطي الذي يشكل ميزة فريدة لبلدنا من بين دول المنطقة".

واعتبرت أن "ما عرض على وسائل الإعلام وما سبق وحصل في وزارة الخارجية، إنما يذكر بالأساليب القمعية التي كانت سائدة في زمن مضى ولا يمكن أن يستعاد ولو بمسميات أو أشكال أخرى"، معتبرة "هذه الممارسات، بداية خطيرة لمسار سيحدث هوة كبيرة بين المواطنين ودولتهم وقواها الأمنية. وندعو في هذا الإطار، القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها وإتخاذ الموقف الذي يتلاءم مع طبيعة النظام الديموقراطي في لبنان".