شكرا لقرائتكم فوشيه يحيي ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية: تحية لـقوات "يونيفيل" لمساهمتها في استقرار الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 21:35

أحيا سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه الذكرى الـ74 للثامن من أيار(مايو) 1945، تاريخ انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، بترؤسه إحتفالا أمام نصب الموتى في قصر الصنوبر، في حضور ممثل رئيس الحكومة سعد الحريري، اللواء محمود الاسمر، سفراء: الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، بريطانيا كريس رامبلينغ، ايطاليا ماسيمو ماروتي، المانيا برغلين غورغ، تشيكيا فرنكوفا ميكايلا، بلغاريا بويان بيلاف، استراليا ريبيكا غرندلاي، كندا ايمانويل لامورو، النروج لين لند، سلوفاكيا لوبومير ماكو، رومانيا فيكتور مارسيا، هولندا يان والتمنز، النمسا ماريان وربا وممثل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد ادوارد ويت، ممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون العقيد جورج ابي خليل، رئيس أركان "يونيفل" العميد يان غرافيث وقائد قوة الإحتياط التابعة للقائد العام الكولونيل فريديريك بيو ومفرزة شرف تابعة للكتيبة الفرنسية، وعدد من المحاربين القدامى والطلاب المشاركين في هذه المناسبة.



واستعرض فوشيه ثلة الكتيبة الفرنسية المشاركة في القوات الدولية، ثم منح المقدم الفرنسي سيباستيان جاي وسام الإستحقاق الوطني من رتبة فارس، والعميد وجدي شمس الدين الميدالية البرونزية للدفاع الوطني. وألقى كلمة في المناسبة فقال: "8 ايار تاريخ مميز للغاية وله معان عديدة، فقد ترك آثارا عميقة على الشعوب التي شاركت فيه".

أضاف: "نجتمع اليوم أمام النصب التذكاري للجنود الفرنسيين الذين ماتوا من أجل لبنان، وللاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، قبل أكثر من 74 عاما. فشهر ايار هذا هو الذكرى السبعون للحريات التي تجسدت في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه النصوص هي من بين أهم النصوص الإنسانية وقد كفلت الرخاء الأوروبي وظهور حكم القانون اللذين لا يزالان يشكلان منارات قوية حتى يومنا هذا، وقد تكيفا بشكل ملحوظ مع الأزمات التي عرفها عالمنا".

وتابع: "لهذا الاحتفال أهمية خاصة في لبنان البلد الذي شهد مواجهة بين فرنسيين عندما وجه الجنرال ديغول نداء دعا فيه جيش فيشي عدم "طاعة الخونة الذين كانوا يعتزمون تسليم المشرق إلى العدو". في هذه المناسبة نحتفل بالإنكسار وبالآمال، نهاية الظلام القمعي وبداية الوضوح السياسي غير المسبوق، وتحقيق الحلم القائم على الحرية وغياب الحروب في أوروبا. ولكن ماذا فعلنا مذاك بهذا الإرث المصنوع من الرماد والدم؟ لقد اعدنا بناء اوروبا وجعلناها تزدهر إلى جانب حلفائنا. بنينا منظومة الأمم المتحدة ووطدنا الديموقراطية في أوروبا وبقية العالم، ولبنان هو شهادة حية على نجاحات هذا المشروع غير المسبوق. وهنا أحيي قوات الأمم المتحدة في لبنان التي انقذت آلاف الأرواح وساهمت في استقرار الجنوب دعما للقوات المسلحة اللبنانية".

"نفقد الأمل بديموقراطية عالمية"

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وأردف: "اليوم كما الأمس يتجلى تراجع شعور الانتماء الوطني والعيش معا في معظم الديموقراطيات، ونشهد ارتفاعا في انعدام الثقة بالمؤسسات الضامنة للحرية ونفقد الأمل بديموقراطية عالمية. ان الإنسانية ترفض وبأي ثمن القانون غير العادل للفاتحين البربريين، ورفض الانهزامية يتمثل برفض شارل ديغول للانصياع وبرفض ونستون تشرشل الذي احيا لدى شعب مسالم شعلة المقاومة. وهذه الروح تنبئنا بأن الهزيمة ليست تعبيرا عن معركة خاسرة بل عن ميوعة في الجسم الاجتماعي".

وقال: "تتذكر فرنسا اليوم أولئك الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم لهزيمة قوات المحور، وخاصة أولئك الجنود البريطانيين والأستراليين والهنود والفرنسيين البالغ عددهم 1500 الذين سقطوا من أجل استعادة بلاد المشرق من فيشي. تتذكر فرنسا الجنود الذين سلمونا هذا التراث المضيء. وأود أن أشيد بالجنود الذين ماتوا من أجل فرنسا منذ 8 أيار 2018 وهم العميد كريم العربي، العريف عبد اللطيف رفيق وطبيب القوات المسلحة مارك ليكوراس. وتفكر فرنسا بجميع الجنود الفرنسيين المشاركين في "يونيفيل" في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي جميع أنحاء العالم، وأقول لهم: كونوا فخورين بالتزامكم بخدمة بلدكم والسلام".

أضاف: "في هذا اليوم تعي فرنسا ان يوم 8 ايار لم يكن ممكنا من دون الدعم الثابت لأصدقائها وحلفائها الملتزمين الى جانبنا عندما كنا "في قاع الهاوية" كما قال الجنرال ديغول، ولكنها أيضا فرصة أخرى للاشادة بالصداقة مع لبنان تمثلت في عام 1941، في مطار رياق في البقاع، باستقبال أسراب الطائرات المقاتلة الشهيرة فرانس ليبر، الألزاس و نورماندي-نيمان".

وتابع: "علينا أن نتذكر الشباب اللبناني الذين استجاب نحو 5000 منهم آنذاك لدعوة الجنرال ديغول لتحرير وطننا. وتستمر هذه الذكرى من خلال جمعيات المحاربين القدامى في الجيش الفرنسي في لبنان، فالأخوة بين بلدينا هي أخوة سلاح تستمر اليوم من خلال شراكتنا".

بعد ذلك، وضع فوشيه اكليلا على نصب الموتى، فدقيقة صمت للمناسبة ونشيد الموت ثم النشيد الفرنسي.