"مهمة أمنية"... ماذا شاهد وزير الداخلية السعودي بحضور مستشار للملك

ورأس وزير الداخلية اجتماع اللجنة العليا للعمرة في مقر الأمن العام بجدة، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وشاهد وزير الداخلية ومستشار الملك فيلما وثائقيا عن مهمة أمن العمرة، في إطار استعراض الخطة الجديدة لتأمين العمرة هذا العام.
كما أكد مدير الأمن العام الفريق، خالد بن قرار الحربي، إنه تم العمل على تطوير خطة التأمين بدراسة السلبيات والإيجابيات في الأعوام السابقة.
وقال خالد بن قرار الحربي، إن ذلك تم ليرتقي الأداء إلى تطلعات الملك وولي العهد.
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