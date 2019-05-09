جوجل تضيف اللهجة السعودية والمصرية لمتحدثها الذكي "جوجل أسيستنت"

أعلنت شركة جوجل عن تحديثها لمتحدثها الذكي Google Assistant بإضافة اللهجات السعودية والمصرية له للمرة الأولى، وفقا للعين الإخبارية.

وذلك حسبما ذكر موقع "ماشابل" المختص بأخبار التقنيات الذي قال إن الخاصية الجديدة من جوجل تتخطى القدرة على التحدث باللغة العربية فقط، بل ستتمكن من الحديث والغناء أيضا باللهجات الدارجة المصرية والسعودية.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن جوجل أتاح الخاصية الجديدة لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية بأنواعها، iOS وأندرويد، وقد تم تدشينها بالمملكة العربية السعودية بداية من أمس الثلاثاء، على أن تطرح الخاصية بمصر في أقرب وقت.

وستساعد الخاصية الجديدة مستخدمي Google Assistant في التعرف إلى حالات الطقس والرد على المكالمات بالأوامر الصوتية، والتعرف إلى مواعيد الصلاة وقراء البريد الإلكتروني وغيرها من خدمات متحدث جوجل الذكية المتعددة.

وكل ما يحتاجه مستخدمو المتحدث الذكي من جوجل لاستخدام خاصية اللهجات السعودية والمصرية، هو التأكد من امتلاكهم لأحدث نسخة من تطبيق Google Assistant.