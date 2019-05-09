شكرا لقرائتكم قادة الاحتجاج في السودان يهددون بـ"عصيان مدني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 19:45

هدّد قادة الاحتجاج في السودان اليوم الأربعاء بتنظيم "عصيان مدني" بعدما اتهموا المجلس العسكري الحاكم بتعطيل نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد.



ويريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون الغالبية في المجلس المشترك، بينما يُصرّ الجيش على أن يشكل العسكريون غالبيته. والأسبوع الماضي، سلّم قادة التظاهرات المجلس العسكري اقتراحاتهم حول شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية، وقبل المجلس العسكري بشكل عام الاقتراحات، لكنه أفاد بأن لديه "تحفظات عديدة".

وأعلن "تحالف الحرية والتغيير"، الذي يقود الاحتجاجات، في بيان أن "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال". واتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها".

ورداً على سؤال صحافي حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، هدّد أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف بـ"إجراءات تصعيدية". وأضاف أن "خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا، الاستمرار في الاعتصام ونحن حالياً نستعد لحملة عصيان مدني".

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وأعلن الجيش أمس الثلثاء أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع، في حين اتهمه التحالف بـ"بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم".

وأكد التحالف في بيانه اليوم الأربعاء: "ندعو المجلس العسكري للوصول إلى صيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة، وأن لا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة".

وأضاف: "بعض الاتجاهات التي يسير فيها المجلس العسكري تسعى إلى اختطاف الثورة والتحكم في محصلتها".

وأكد أن "خيار شعبنا هو مقاومة سلمية شاملة حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة من دون نقصان".