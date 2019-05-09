شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرفع أسعار خام البصرة لآسيا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة أسعار حصلت عليها رويترز اليوم الخميس أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا فى يونيو بواقع 60 سنتا إلى 1.60 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبى المعروضة مقارنة مع الشهر السابق. وجرى تسعير خام البصرة الثقيل إلى آسيا فى الشهر ذاته عند متوسط أسعار عمان/دبى المعروضة منقوصا منه 1.40 دولار للبرميل بارتفاع قدره 80 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

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