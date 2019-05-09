شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يغير على معسكرات الحوثى فى صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت مقاتلات التحالف العربى استهداف مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من مديرية كُتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر عسكرية ان طائرات التحالف استهدفت مواقع تمركز المتمردين الحوثيين فى وادى سحامة القريب من مركز مديرية كتاف، مما أوقع عددا من القتلى و الجرحى فى صفوفهم، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية.

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