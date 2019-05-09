“الأحمري” ثبات أبها في دوري المحترفين هو الغاية وعلينا استنساخ تجارب غيرنا

الخليج - حسن القبيسي

قدم الاستاذ “سعد الأحمري” رئيس نادي أبها سابقا” التهنئة لسمو أمير منطقة عسير بمناسبة تأهل نادي أبها إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأضاف الأحمري في تصريحه لـ صحيفة الخليج الالكترونيه إن الأمير تركي بن طلال حرص منذ تعيينه على تقدم منطقة عسير في جميع المجالات.

وهنأ نادي ابها (رئيسا وادارة ومدربين واداريين ولاعبين ) كما قدم الشكر لكل من قدم وعمل وشارك وكان خلف هذا الصعود من كل منتمي ومحب للنادي .

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وبين الأحمري” بان الصعود لوحده لا يكفي لمنطقتنا فالثبات في الدوري هو الغاية ؛ وقدم عدة نصائح لإدارة نادي أبها وهي :

• خلع عباءة دوري الدرجة الاولى فالعمل مختلف تماما

• باستنساخ تجربة الفيصلي والباطن والرائد والتعاون لبقائهم في الدوري لسنين عديدة رغم التنافس الكبير مع الاندية الجماهيرية

• استحداث ادارة للاستثمار

• استثمار العقود وقطف الثمار حين نضوجها

• استقطاب المدربين اصحاب الخبرة بدوري المحترفين

• العمل على تطوير أداء الاداريين والمسئولين في كرة القدم وتمهينهم

• استقطاب اللاعبين المميزين والقادرين على المشاركة فيدوري المحترفين

• المرونة العالية في الاداء الاداري وسرعة اتخاذ القرارات المبنية على معرفة ودراية

• التواصل الايجابي مع الجميع وفتح قنوات التواصل مع كل المعنيين

• الاستفادة من التجربتين السابقتين للصعود ومعرفة مكامن الخلل.