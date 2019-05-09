وشاح الملك عبدالعزيز لخالد الفيصل ولبدر بن عبدالمحسن

اسماء السيد - منح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار الملك سلمان و أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.وأشاد الملك سلمان بما قدمه سموهما من جهود وخدمات جليلة لوطنهم في الأدب والشعر لأكثر من أربعين عاما ً ، من جانبهما رفعا بهذه المناسبة بالغ الشكر والتقدير للعاهل السعودي على تكريمهما وكتب الأمير بدر بن عبدالمحسن على حسابه في تويتر : أن هذا التكريم مصدر فخر وسعادة لي شخصيا ً وهو تكريم لكل الأدباء والمثقفين في المملكة ، فيما كتب وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان في حسابه في تويتر : أن هذا التتويج هو تتويج رموز بلادنا الثقافية ولعطائهم الذي لاينضب . Advertisements





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