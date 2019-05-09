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البيضاء — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المعادية التابعة لحكومة الوفاق في هجومها أمس الأربعاء من منطقتي طويشة وكوبري المطار كانت تحاول الوصول إلى مطار طرابلس العالمي (القديم) والذي يعد مكسب استراتيجي كيف لا وطبيعة الأرض تعطيه مكانة ممتازة بين جزيرة قصر بن غشير وكوبري المطار وكوبري السواني وكوبري الزهرة".
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
وأكد الخرطوش على أن "وحدات عسكرية تابعة للواء 73 مشاة قامت بأسر محمد فرج مفتاح السراري الذي كان ضحية للمليشيات التابعة للوفاق في اشتباكات كوبري المطار".
وأوضح أن "محمد السراري من سكان منطقة الأحياء البرية من مواليد 1997 تم القبض عليه في اشتباكات اليوم وهو يحمل قاذف آر بي جي مع كتيبة السلع من الزاوية التابعة لمجموعة أبو عبيدة الجراح"مسؤول عسكري يكشف تفاصيل عملية الالتفاف التي قامت بها قوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
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