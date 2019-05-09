صور| نجل هاري وماركل.. أول طفل في العالم يمكنه أن يصبح ملكًا لبريطانيا ورئيسًا لأمريكا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد أن أعلن القصر الملكي البريطاني ، أن دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، وضعت ولدا صبيا صباح الاثنين الماضي، وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على أول طفل ف العالم يمكنه أن يصبح ملكا لبريطانيا ورئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في آن واحد.

وأطلق الأمير هاري وميغان على ابنهما اسم "آرتشي". وقال قصر باكنغهام إن الاسم الكامل للطفل هو، آرتشي هاريسون ماونت باتن- وندسور.

والتقى الطفل بجدته الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأولى.

وأصدر القصر هذا الإعلان بعد ساعات من التقاط صور للزوجين مع الطفل البالغ من العمر يومين أمام وسائل الإعلام.

وظهر الأمير هاري وهو يحمل مولوده ملفوفا بوشاح أبيض وعلى رأسه قبعة أمام مجموعة صغيرة من الإعلاميين في قاعة سان جورج بقلعة وندسور حيث أقام الاثنان حفل استقبال بمناسبة زفافهما قبل أقل من عام.

ومن جهتها، قالت ميغان وهي مبتسمة وترتدي ثوبا أبيض ردا على سؤال عن شعورها بعد أن أصبحت أما "إنه سحر.. رائع للغاية وأصبح لدي أفضل رجلين في العالم لذلك أنا سعيدة فعلا".

وأوضحت أن المولود، الذي يأتي ترتيبه السابع في ولاية عرش بريطانيا هادئ ولطيف للغاية وينام جيدا.

ووضعت ميغان مولودها في الساعات الأولى من يوم الاثنين ويزن 3.26 كيلوغرام .



وقال هاري "إنه أمر رائع.. الأبوة مذهلة. مر يومان ونصف أو ثلاثة لكننا متشوقان لقضاء بعض الوقت الثمين معه وهو يكبر رويدا رويدا".

وتقيم دوريا راغلاند أم ميغان مع الزوجين في منزلهما الواقع ضمن أراضي قلعة وندسور.

ترتيب آرتشي في ولاية عرش بريطانيا

يعد أرتشي الحفيد الثامن للملكة، والسابع في ترتيب ولاية العرش البريطاني .

ويأتي في المرتبة الأولى لتولي العرش

أمير ويلز

تشارلز، أمير ويلز، هو الابن البكر للملكة إليزابيث وهو ولي عهدها الأول.

تزوج أمير ويلز في التاسع والعشرين من شهر يوليو 1981 بالليدي ديانا سبنسر التي أصبحت أميرة ويلز.

ورزق الزوجان بولدين، وليام وهاري. وانفصل الزوجان لاحقا وتم طلاقهما في عام 1996. وفي 31 أغسطس 1997، قتلت الأميرة ديانا في حادث سير في باريس.

وتزوج الأمير تشارلز كاميلا باركر بولز في التاسع من أبريل 2005.

وباعتباره وليا للعهد، تتحدد واجبات الأمير تشارلز الرئيسية في دعم الملكة ومساعدتها في أداء مسئولياتها الملكية.

دوق كامبريدج

الأمير وليام، دوق كامبريدج، هو الابن البكر لأمير ويلز وديانا أميرة ويلز، وتسلسله الثاني في تولي العرش البريطاني بعد والده.

كان دوق كامبريج يبلغ من العمر 15 عاما عندما قتلت والدته.

درس في جامعة سانت أندروز حيث التقى بزوجته المستقبلية كيت ميدلتون، وتزوجا في عام 2011. وعندما بلغ من العمر 21 عاما، عيّن مستشارا للدولة مما خوله تمثيل الملكة في المناسبات الرسمية.

رزق وليام وزوجته بابنهما الأول، جورج، في يوليو 2013، وابنتهما شارلوت في عام 2015 وابنهما الثاني لوي في عام 2018.

تدرب الأمير وليام في الجيش والبحرية والقوة الجوية، وقضى سنوات ثلاث طيارا في سرب البحث والإنقاذ التابع للقوة الجوية الملكية.

كما عمل لسنتين كمساعد طيار في وحدة الاسعاف الجوي في مقاطعة ايست أنغليا علاوة على واجباته الملكية، تفرغ بعدها لهذه الواجبات نيابة عن الملكة وجده دوق أدنبره.

جورج أمير كامبريدج



ولد الأمير جورج، أمير كامبريدج، في الثاني والعشرين من شهر يوليو 2013 في مستشفى سانت ماري في العاصمة البريطانية لندن.

وحضر الأمير وليام ولادة ابنه البكر الذي كان وزنه عند ولادته 3.8 كيلوغراما.

Advertisements

والتحق الأمير جورج بالمدرسة في سبتمبر 2017.

وجورج هو الثالث في تسلسل وراثة العرش بعد والده وجده الأمير تشارلز.

شارلوت، أميرة كامبريدج



في الثاني من مايو 2015، رزق الأمير وليام وزوجته دوقة كمبرج بطفلهما الثاني، شارلوت في مستشفى سانت ماري بلندن.

وحضر دوق كامبريدج الولادة، وكان وزن المولودة الجديدة 3.7 كيلوغراما.

وأطلق والداها عليها اسم شارلوت أليزابيث ديانا.

وشارلوت هي الرابعة في تسلسل وراثة العرش، ولقبها صاحبة السمو الملكي أميرة كامبريدج شارلوت.

لوي، أمير كامبريدج



ضعت دوقة كامبريدج طفلها الثالث، وكان صبيا يزن 3.8 كغم، في الـ 23 من أبريل 2018 في مستشفى سانت ماري في لندن.

وحضر دوق كامبريدج ولادة الطفل الذي سميّ لوي آرثر تشارلز

ويحتل لوي المركز الخامس في تسلسل وراثة العرش ، بجسب "بي بي سي" البريطانية.

دوق ساسيكس



درس الأمير هاري، دوق ساسيكس، في الأكاديمية العسكرية في ساندهيرست، وتخرج ملازما في الجيش وخدم كقائد طائرات مروحية. وعندما بلغ من العمر 21 عاما عيّن مستشارا للدولة وأناب عن الملكة في عدد من المسؤوليات الرسمية.

وخدم هاري في افغانستان مرتين بين عامي 2012 و2013 كقائد لمروحية من طراز آباتشي.

وُسرح من الجيش في عام 2015، ويكرس الآن جل وقته للأعمال الخيرية منها جهود المحافظة على البيئة في افريقيا وتنظيم ألعاب "إنفكتس" لجرحى القوات المسلحة.

تزوج هاري بالممثلة الأمريكية ميغان ماركل في الـ 19 من مايو 2018 في قصر ويندسور جنوب غربي لندن، ورزق الزوجان بابنهما البكر في السادس من مايو الحالي. ويحتل المولود الجديد الموقع السابع في تسلسل وراثة العرش.

كيف يمكنه أن يصبح رئيسًا لأمريكا؟

لكن كيف يمكن لوريث العرش البريطاني أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية ؟ .. الطفل الملكي الجديد، ربما يكون حالة استثنائية في العائلة المالكة البريطانية.

يحمل ابن هاري وميغان، الجنسية البريطانية تلقائيا بسبب جنسية والده، كما يمكن للمولود أن يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، نظرا لأن والدته تحملها حتى الآن، وهو ما يجعله مؤهلا أيضا يوما ما للترشح إلى منصب الرئيس الأمريكي ، بحسب "يلي ميل" البريطانية.

من المعروف أن ميغان ماركل، لم تتنازل طوعا عن الجنسية الأمريكية التي تحملها، لأن هذا لم يكن مطلوبا منها بموجب القانون البريطاني، ما يجعل الطفل ممنوحا أيضا الجنسية الأمريكية.

لكن ما يمكن أن يجعل الأمير هاري وميغان ماركل لا يسعيان حاليا لحصول الطفل على الجنسية الأمريكية، أن هذا سيوقع هاري وميغان في فخ الضرائب الأمريكية، التي تطالب جميع مواطني الولايات المتحدة بالإبلاغ عن أي دخل من جميع مصادر الدخل سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة.

ويقول ديفيد تريتل مؤسس شركة "أميريكن تاكس ريتورنز" التي تقدّم المشورة للأمريكيين المقيمين في بريطانيا أن حالة ميغان بالتحديد سابقة في أوساط العائلة الملكية البريطانية.

وأوضح :"لا بدّ للأهالي الحريصين على مستقبل أولادهم في الحصول على الجنسية الأمريكية أن يصرّحوا عن الحسابات المصرفية التي يفتحونها لأبنائهم منذ ولادتهم، فضلا عن أي إيرادات قد يجنيها هؤلاء، إذا ما افترضنا مثلا أن الطفل قد يحذو حذو والدته في مجال التمثيل ويستحيل نجما للشاشة منذ مقتبل العمر" ،بحسب "فرانس 24".

وأوضح :"يجب على الأهالي أيضا، بموجب الإجراءات المعمول بها في مصلحة الضرائب الأميركية "آي آر اس"، التصريح بالهدايا القيّمة التي يتلقاها الطفل من غير الأميركيين. ولا شكّ في أن الهدايا ستغدق على طفل الأمير هاري الذي يحتّل المرتبة السابعة في ترتيب خلافة عرش إنكلترا".

يقول تريتل "لنفترض أن الملكة قدّمت للطفل كتابا من المجموعة الملكية. وإذا تخطّت قيمته 100 ألف دولار، يجب التصريح به للسلطات الضريبية".

أما الهدايا التي تلقتها ميغتن خلال الحفلة التي أقامتها أخيرا في نيويورك، فهي على الأرجح معفية من الإقرارات الضريبية إذ إنها تقدمة من مواطنين أميركيين مثلها، على حدّ قول الخبير.

لوا شكّ في أن إعداد الإقرارات المالية للأمّ وطفلها سيستغرق وقتا طويلا بالنسبة إلى خبراء المحاسبة، غير أن تقديمها لا يعني بالضرورة دفع ضرائب طائلة، إذ "يمكن الاستعاضة عن هذه المستحقات من خلال تسديد ضرائب في بريطانيا"، بحسب ما توضح لورا ساوندرز الخبيرة في المسائل الضريبية في صحيفة "وول ستريت جورنال".

ليس حرص السلطات الأميركية على أن تكون على بيّنة من أوضاع المواطنين المالية حكرا على العائلة الملكية، فهو يشمل أيضا في بعض الأحيان أفرادا لا تربطهم أي علاقة بالولايات المتحدة سوى أنهم أبصروا النور على أراضيها.



وهي حال ما يعرف بـ "الأمريكيين عرضا" الذين حصلوا تلقائيا على الجنسية الأميركية لأنهم ولدوا في البلد لكنهم غادروه في سن صغيرة جدّا ولا روابط لهم به.



ويمكن لميغان إن أرادت تجنّب كلّ هذه المتاهات المالية أن تتخلّى عن جنسيتها الأمريكية، لكنها ستفلت لوحدها من هذه القيود إذ لا يزال ينبغي لطفلها تقديم إقرارات ضريبية حتّى بلوغه سنّ الرشد.