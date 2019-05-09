مليشيات الحوثى تنفذ حملة اختطافات ونهب للممتلكات فى قرى إب اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مليشيات الحوثى الانقلابية حملة اختطافات ونهب للممتلكات فى قرى العود بمحافظة إب اليمنية.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر يمنية محلية قولها إن عددا من مسلحى مليشيات الحوثى الانقلابية اقتحموا قرية صناع وقرى أخرى فى مناطق العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق محافظة إب.

وأضافت المصادر أن الحوثيين اقتحموا منازل مواطنين ونهبوا ممتلكاتهم وعددا من السيارات وتسببوا بحالة من الهلع والرعب بين النساء والاطفال.

وبحسب المصادر، فإن العناصر الحوثية اختطفت عددا من المواطنين فى قرية صناع جبل العود واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ويمارس الحوثيون انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة منذ احتلالهم لمحافظة إب منتصف أكتوبر 2014، والتي بلغت أكثر من 7 آلاف انتهاك وجريمة، بحسب تقارير محلية.

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