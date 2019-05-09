"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين يمنيين بصاروخين وكمين في جيزان

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن الجماعة قصفت بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات"، تجمعا عسكريا يمنيا قبالة جبل قيس في جيزان. وأضافت أن الصاروخين أوقعا قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين. إلى ذلك، نصبت وحدة الهندسة التابعة لـ"أنصار الله"، كمينا للجيش اليمني قبالة جبل قيس، أسفر عن مقتل وإصابة مجموعة من العسكريين اليمنيين، حسب "المسيرة".

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