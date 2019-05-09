استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لمرحلة جديدة

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رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

تمهيدا لتغييرات وزارية مقبلة، قدم الفريق الوزراي الأردني استقالته، اليوم الأربعاء، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "الرزاز طلب من الوزراء تقديم الاستقالات لإجراء التعديل على حكومته خلال الأيام المقبلة"، وبحسب ما قال الرزاز، يأتي "التعديل استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها". حيث تشهد الأردن مطلع الشهر الجاري، تغييرات في القيادات الأمنية شملت رئيس جهاز المخابرات العامة.

والتعديل الوزاري، هو الثالث على حكومة الرزاز، التي تشكلت في يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الاول في أكتوبر، وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات، بينما كان التعديل الثاني في يناير الماضي، وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت ب 21 شخصا جلهم تلامذة

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