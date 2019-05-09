دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صور: تعرف على أفضل تطبيقات تحديد القبلة.. بعضها يقدم خدمات مذهلة

هناك عدد كبير من التطبيقات التي توفر خدمه تحديد القبلة لأكثر من 1.6 مليار شخص مسلم حول العالم، ومن خلال هذه القائمة يمكنك التعرف على أفضل التطبيقات التي تقدم هذه الخدمة بجانب بعض الخدمات الأخرى وتقييم المستخدمين لكل تطبيق منهم.

1- تطبيق أذان Athan app

يوفر العديد من الخدمات المتعلقة بتحديد قبلة الصلاة في أي مكان بالعالم، كما يمكنك التعرف من خلاله على مواقيت الصلاة بجانب أنه يزودك بأماكن المساجد المحيطة بك مع خدمة ترجمة القرآن الكريم لأكثر من لغة.

التطبيق حاصل على تقييم عالي 4.7 ويستخدمه حاليًا أكثر من مليون شخص حول العالم، كما أنه متوفر للتحميل على أجهزة أندرويد و iOs، كما يناسب الأشخاص كثيري السفر.

© alqiyady صور: تعرف على أفضل تطبيقات تحديد القبلة.. بعضها يقدم خدمات مذهلة

2- تطبيق مسلم برو Muslim pro app

واحد من أفضل تطبيقات التعرف على القبلة، حيث يوفر لك خريطة تفاعلية للاتجاهات، كما يحدد لك تواريخ المناسبات الإسلامية والتقويم الهجري بجانب بطاقات إسلامية يمكن إرسالها في المناسبات المختلفة.

التطبيق تم تحميله 50 مليون مرة حول العالم، ولديه أيضًا تقييم عالي 4,7 ويسهل استخدامه على أجهزة أندرويد و iOs

© alqiyady صور: تعرف على أفضل تطبيقات تحديد القبلة.. بعضها يقدم خدمات مذهلة

3- تطبيق Qibla compass App

يمتاز هذا التطبيق بأنه خفيف وسهل الاستخدام فهو يقدم خدمة واحدة محددة وهي تحديد القبلة بدون أي إضافات أخرى، فكل ما تحتاج إليه هو تحريك الهاتف إلى اليمين ثم على اليسار وستُشير البوصلة بعدها إلى اتجاه القبلة دون أي عناء.

التطبيق حصل على تقييم 4.1 ومتوفر على أجهزة أندرويد و iOs

© alqiyady صور: تعرف على أفضل تطبيقات تحديد القبلة.. بعضها يقدم خدمات مذهلة

4- تطبيق مساعد المسلم Muslim Assistant App

يعتمد هذا التطبيق على البوصلة العادية لذا يسهل استخدامه على الكثيرين، كما يقوم التطبيق بالتذكير بمواعيد الصلاة وفقًا للمدينة الموجود بها الهاتف، ويحتوي هذا التطبيق على عداد للذكر حيث يسهل عملية العد عند التكبير والتهليل وقراءة الأذكار، خاصة وأنه يحفظ عدد مرات الذكر ليسهل المقارنة بينها.

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التطبيق حاصل على تقييم 4.6 ويستخدمه 10 مليون شخص حول العالم.

© alqiyady صور: تعرف على أفضل تطبيقات تحديد القبلة.. بعضها يقدم خدمات مذهلة

5- تطبيق القبلة AlQibla App

أكثر ما يميز هذا التطبيق عن غيرة من التطبيقات هو توفر تصفحه بعدد كبير من اللغات منها الفرنسية، التركية وغيرهم بجانب العربية والإنجليزية، غير أنه يحدد القبلة بسهولة ويقوم بالتذكير عند كل صلاة بصوت مؤذن.

التطبيق حاصل على تقييم 4.4 كما أنه خفيف ولا يشغل حيز كبير على الهاتف.

© alqiyady صور: تعرف على أفضل تطبيقات تحديد القبلة.. بعضها يقدم خدمات مذهلة

6- اتجاه القبلة من قوقل Qibla Finder-Google

يعتمد هذا التطبيق بدرجة كبيرة على خدمة الخرائط من قوقل ويسهل تحديد القبلة من عليه وفقًا لمكان الكعبة المشرفة، كما يمكن استخدامه من خلال أجهزة اللاب توب والأجهزة الجوالة على حدٍ سواء.

© alqiyady صور: تعرف على أفضل تطبيقات تحديد القبلة.. بعضها يقدم خدمات مذهلة

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