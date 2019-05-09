شكرا لقرائتكم خبر عن سائق متهور يطيح بمركبة «هايلكس».. فيديو صادم نشره «طرق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو نشره حساب “طرق الرياض” على “تويتر”، حادثاً مروعاً جراء اصطدام مركبة بأخرى من الخلف بسبب السرعة الزائدة، وتهور قائدها. وأظهر الفيديو، لحظة اصطدام مركبة من نوع “جيب لاند كروزر” بأخرى من نوع “تويوتا هايلكس” من الخلف؛ بسبب تهور قائد الأولى ورغبته في تجاوز المركبة الثانية. Advertisements وارتطمت المركبة الـ”تويوتا هايلكس” بكتل أسمنتية (مصطدات) على جانب الطريق بشكل مروِّع، وارتدت مرة أخرى وسط الطريق. ولم يتسنَّ لـ”الخليج 365” التأكد من تاريخ الفيديو ولا مكان وقوع الحادث.

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