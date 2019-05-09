شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة المدينة» تكشف حقيقة البدء في إنشاء «شبكة مترو» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت إمارة منطقة المدينة المنورة، أمس الأربعاء، حقيقة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن البدء في إنشاء شبكة مترو بالمدينة.
وقالت الإمارة في بيانٍ صحفي: إن “الخبر المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيع تصاميم شبكة مترو المدينة قديم ويعود إلى عام 2015”.
وأكدت أن برنامج النقل العام في المدينة المنورة بخياراته المتعددة لا يزال قيد الدراسة.
وأشارت “إمارة المدينة”، إلى أن “الجهات المختصة عند انتهاء الدراسات اللازمة ستعلن عن أي مستجدات تتعلق بهذا الموضوع في الوقت المناسب”.
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