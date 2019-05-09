متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في حفل التكريم الذي نظمته جامعة الشارقة لتخريج مجموعة من الدبلومات المهنية، لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري. وتم خلال الحفل تكريم أطفال «مهندس المستقبل» في دورته الثانية، والبالغ عددهم 19 طفلاً، وطفلة.

ويعد برنامج «مهندس المستقبل» من الأنشطة المستحدثة في «أطفال الشارقة»، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة، وتعرّف الأطفال خلاله إلى أساسيات علوم الهندسة وأنواعها، وكذلك التصميم الداخلي والخارجي للمباني، والرسم الهندسي باستخدام برنامج «سكتش أب» لرسم المشاريع التقنية ثنائية الأبعاد وتحويلها إلى ثلاثية الأبعاد.