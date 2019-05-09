محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني مع الحكام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني مع إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود ونواب الحكام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. داعيين المولى، عزّ وجلّ، أن يعيده على الجميع بموفور الصحة والعافية والسعادة.

فقد استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أمس في «قصر الوطن» في أبوظبي، صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

كما استقبل سموّهما، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسموّ الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، يرافقهم عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

واستقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، وأصحاب السموّ الشيوخ حكام الإمارات، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، ووفداً من وزارة الخارجية، حيث تبادلوا معهم التهاني، بمناسبة حلول الشهر الفضيل، متمنين لبلدانهم وشعوبهم كل خير وتقدم وازدهار.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، عن تقديرهما لدور أعضاء السلك الدبلوماسي في تقوية أواصر علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات، وبلدانهم، متمنين لهذه العلاقات مزيداً من التطور والنماء، في ظل الحرص المشترك على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين الجميع.

فيما عبر أعضاء السلك الدبلوماسي، عن شكرهم للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات، على دعمها وتقديمها التسهيلات المختلفة، بما يعزز القيام بأعمالهم ومهامهم في تقوية العلاقات بين بلدانهم ودولة الإمارات.

وتبادل أصحاب السموّ الشيوخ حكام الإمارات، والحضور، التهاني بالمناسبة المباركة، سائلين الله تعالى، أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها، بالخير واليمن والبركات، ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، ويحفظه عزيزاً قوياً منيعاً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وثمن سموّهم توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، بأن يكون هذا العام «عام التسامح»، الذي يرسّخ قيم التعاون والتآلف والمحبة والخير المتأصلة لدى شعب الإمارات، التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وأخذت حيزاً كبيراً ومكانة مهمة في رؤيته وفكره.

واستحضر سموّهم، خلال أحاديثهم الودية، دور المؤسس المغفور له الشيخ زايد الذي جعل بناء الإنسان وتوفير السبل كافة لدعمه ورعايته وتمكينه وإسعاده، قاعدة أساسية لترسيخ أركان دولة الاتحاد، وصون مكتسباتها، وتسير على نهجه قيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كما وجه سموّهم، التهنئة - بالشهر الفضيل - إلى حماة الوطن أبطال قواتنا المسلحة في ميادين العز والواجب، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهم ويبارك جهودهم ومواقفهم المشرفة. مؤكدين أن وطننا سيظل وفياً لتضحيات أبنائه الشهداء الأبرار، وما قدموه من مواقف، لتبقى دولة الإمارات عزيزة شامخة ورايتها خفاقة.

وأدى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، وأصحاب السموّ حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود ونواب الحكام، والحضور، صلاة المغرب جماعة.

وأقيمت مأدبة إفطار في «قصر الوطن»، حضرها أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود ونواب الحكام والحضور.

حضر الاستقبال والمأدبة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، وسموّ الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة التنفيذية، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل بأبوظبي. (وام)