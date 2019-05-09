«إفطار صائم» الإماراتية تستهدف 240 ألف شخص في المحافظات المحررة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دولة الإمارات حملة «إفطار صائم» على الأحياء الفقيرة والمحتاجين في جميع المحافظات اليمنية المحررة بمعدل 8000 وجبة إفطار يومية خلال الشهر الفضيل يستفيد منها ما يزيد على 240 ألف صائم.

وبدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة الإفطار الجماعي في محافظات، عدن ولحج وأبين والضالع وتعز وحضرموت وشبوة والساحل الغربي، وتم التدشين الرسمي في مخيم الرباط بعدن الذي يضم آلاف النازحين بحضور سلطان الشامسي ممثل الهيئة بعدن. وقال الشامسي إن الحملة بدأت في أول يوم من شهر رمضان في كافة المحافظات اليمنية المحررة. وتستهدف بشكل رئيسي المخيمات والأحياء الفقيرة للتخفيف عنهم من المعاناة جراء غلاء المعيشة.

وعبر المستفيدون من الحملة عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن هذه الوجبات وفرت عليهم مشقة البحث عن الطعام.

(وام)