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«محلل» سياسي تركي من مريدي رجب طيب أردوغان، واسع الانتشار على بعض الفضائيات الناطقة بالعربية، تساءل وهو يعلق على إصرار رئيسه والجهاز القضائي الخاضع له على إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول: «لماذا كل هذه «الهستيريا» في رفض إعادة الانتخابات؟ موجهاً كلامه للمعارضة التركية التي فاز مرشحها أكرم إمام أوغلو بمنصب عمدة المدينة.

كان الأحرى أن يأتي هذا الكلام معكوساً تماماً، أي لماذا كل هذه «الهستيريا» لدى الرئيس التركي وفريقه بعد أن أفرزت نتائج الانتخابات، التي جرت، بالمناسبة، تحت إشراف قضائي، عن فوز مرشح المعارضة وهزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم في واحدة من أهم المدن التركية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، علماً أن حزب الشعب الجمهوري فاز، بالإضافة إلى إسطنبول، في العاصمة أنقرة وفي إزمير، ولم يفز التحالف الذي قاده حزب العدالة والتنمية بأكثر من 51 في المئة من الأصوات على مستوى تركيا؟

لا يريد أردوغان أن يصدق، أو يسلّم بأن إسطنبول بالذات التي كان هو نفسه رئيساً لبلديتها ذات يوم، قد ضاعت من يد حزبه، في رسالة جلية وجهها الناخبون الأتراك بأنهم ضاقوا ذرعاً من حكم العدالة والتنمية، وانهم ينشدون البديل الذي وجدوه في حزب الشعب الجمهوري، بما يحمله من رؤية مغايرة حول شكل الحكم وإدارة الدولة، وأيضاً، وهذا أمر شديد الأهمية، حول السياسة الخارجية الواجب اتباعها في العلاقة مع الجوار الجغرافي، العربي بخاصة، ومع أوروبا.

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المعارضة التركية التي أبدت احتجاجها على قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول أكدت أنها ستشارك في انتخابات الإعادة وستفوز فيها ثانية، لكن ليس صعباً التخمين بما في جعبة أردوغان من سيناريوهات، ليتحرر مما سندعوه «لعنة إسطنبول»، حين قرّر إعادة الانتخابات فيها، ودفع بهذا الخيار ليصبح أمراً واقعاً.

من المنطق أن يجري التفكير بأن أردوغان سيوظف أجهزة الدولة في الضغط لفرض النتيجة التي يتوخاها في انتخابات الإعادة، بإزاحة ممثل المعارضة، و«فرض» مرشحه هو، وليس واضحاً إلى أي درجة ستكون أيدي أردوغان طليقة في نيل ما يرغب فيه، خاصة مع تصاعد الاستنكارات ليس داخل تركيا وحدها، وإنما في خارجها أيضاً.

من ذلك أن الاتحاد الأوروبي طالب لجنة الانتخابات التركية بتوضيح أسباب قرارها، ووصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قرار إعادة الانتخابات بأنه «غير مفهوم»، كما واجه أردوغان انتقادات من الحكومة الفرنسية، فيما حذّر نواب أوروبيون من أن تركيا «تنجرف نحو الديكتاتورية».

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