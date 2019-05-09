إيران توحد مواقف الغرب ضدها بتخصيب اليورانيوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إيران، أمس الأربعاء، التوقف عن تطبيق بعض «تعهداتها» التي تضمنها الاتفاق النووي، في رد على قرار إدارة الرئيس الأمريكي الانسحاب منه في الثامن مايو من العام الماضي، فيما سارعت الولايات المتحدة بتوجيه تحذير صارم من مغبة استهداف القوات الأمريكية أو حلفائها في المنطقة، فيما سارعت الدول الأوروبية إلى التلويح مجدداً بفرض عقوبات.

وأكدت مصادر متطابقة أن طهران ساهمت في توحيد مواقف القوى الغربية ضدها بعد تنصلها من بعض أجزاء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن قبل عام، وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن بلاده منحت مهلة 60 يوماً للقوى الغربية الأخرى التي وقعت على الاتفاق بأن تلتزم بتعهداتها وأن تجد طريقة للتخفيف من حجم العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها في القطاعين النفطي والمصرفي. وأكد روحاني في رسائل وجهها إلى زعماء القوى العالمية الخمس، أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن. وأضاف روحاني أن بلاده ستخفض مزيداً من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم، بعد مهلة 60 يوماً. كما حذر من «رد صارم» إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، ويقول إن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتنصل من تعهداتها بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذا الاتفاق الذي شكل في حينه أكبر إنجاز تحققه الأمم المتحدة في معالجة أزمة النووي الإيراني.

من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن بإمكان طهران العودة لما قبل الاتفاق النووي في فترة قصيرة متوفرة، وأوضح أن إيران قادرة على بلوغ التخصيب بنسبة 20 % في غضون 4 أيام.

وقال صالحي في تصريحات للصحفيين، أمس، إن «إيران ستتوقف عن بيع الیورانیوم المخصب والماء الثقيل نظراً لعدم سد الفراغ الناجم عن خروج أمريكا من الاتفاق النووي من قبل سائر أعضاء مجموعة 5+1». وأضاف أن إیران لم تعد ملتزمة بسقف امتلاك 300 كجم من الیورانیوم المخصب، ونسبة التخصیب 3.67 بالمئة، وسقف 130 كجم للماء الثقیل بعد فترة 60 يوماً.

وبالمقابل، قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة. وأضاف هوك للصحفيين في اتصال عبر الهاتف أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط على الجمهورية الإسلامية إلى أن تغير سلوكها.

وقال هوك إن واشنطن لن تكون «أبداً رهينة الابتزاز النووي للنظام الإيراني». وأضاف «أعلن النظام الإيراني المناسبة ذكرى انسحابنا من الاتفاق» الذي هدف الى منع طهران من صنع قنبلة نووية، «أنه ينوي توسيع برنامجه النووي»، متابعا «هذا مناف للمعايير الدولية وهي محاولة أخرى للابتزاز النووي من جانب النظام». وقال هوك إن واشنطن تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، وستفرض عقوبات جديدة على إيران، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية أدرجت نحو ألف كيان وفرد إيراني على قائمة العقوبات.

وفي أول ردة فعل أوروبية، حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، من أنه إذا لم تمتثل إيران لالتزاماتها ستواجه المزيد من العقوبات. وقالت بارلي، في مقابلة إذاعية الأربعاء، رداً على التصريحات الإيرانية إن الدول الأوروبية ستراجع إعادة العقوبات ضد إيران. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت بارلي أن «مثل هذه العقوبات لم تفرض حتى الآن، لأن إيران أوفت بالتزاماتها في مجال التفتيش النووي وتقييد منشآتها النووية». وأضافت وزيرة الدفاع الفرنسية: «إذا لم تعمل إيران بالتزاماتها فسيتم فتح قضية عودة العقوبات».ووصفت بريطانيا قرار إيران تعليق العمل بالتزامات في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى ب«الخطوة غير المرحب بها» التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية مارك فيلد أمام البرلمان «علي أن أقول أمام البرلمان، خطوة غير مرحب بها. نحض إيران على عدم اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية والالتزام بتعهداتها». وأعلن في وقت لاحق متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، «نحن قلقون للغاية إزاء هذا الإعلان».

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا في رومانيا، اليوم الخميس، وأخبر مصدر دبلوماسي أوروبي وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أنه سيتم مناقشة الإعلان الإيراني خلال الاجتماع.

وعلى الرغم من هذا، لا تُشكل الإجراءات الإيرانية التي أعلنت عنها إيران، أمس، خطرا كبيرا إلا إذا استأنفت التخصيب بعد شهرين، لكن مع هذا فإنها تنتهك بندين أساسيين من الاتفاق النووي وتمهد الطريق لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. (وكالات)