16 قتيلاً جراء القصف والجيش السوري يسيطر على كفر نبودة بريف حماة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطر الجيش السوري على بلدة كفرنبودة الاستراتيجية في ​ريف حماة​ الغربي، التي ستمكنه من ربط الريفين الشمالي والغربي لحماة، بحسب وسائل الإعلام المحلية، فيما قتل 16 مدنياً، بينهم 5 نساء وطفل، جراء «تصعيد جوي وبري» على منطقة اتفاق خفض التوتر بحسب المرصد السوري، في وقت ذكر شهود وأفراد من عشائر أن السكان العرب في دير الزور بدأوا أسبوعاً ثالثاً من الاحتجاجات ضد حكم قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وقال نشطاء إن الجيش تقدم أمس باتجاه المدينة من محورها الغربي قرب قرية البانة، التي سيطر عليها الجيش منذ يومين.

وكان قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية قال: «بدأت قوات الجيش السوري عملية اقتحام بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي الغربي بعد معارك تمهيد ناري جوي ومدفعي طوال الليل قبل الماضي على مواقع المسلحين ونقاط تحركهم». وأكد القائد الميداني: «دخلت القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها بلدة كفرنبودة وتجري الآن معارك عنيفة في أحياء المدينة وسط قصف جوي ومدفعي على مواقع المسلحين».

من جانبه، أقر قائد عسكري في الجبهة الوطنية بدخول القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها بلدة كفرنبودة، قائلاً «دخلت القوات الحكومية الحي الغربي من البلدة وتدور الآن معارك عنيفة مع القوات الحكومية وأن عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية سقطوا في حرب الشوارع بعد أن حيد سلاح الجو». وأكد القائد العسكري «تدمير دبابتين وعدد من السيارات المزودة برشاشات، كما يشهد محور تل الصخر أعنف الاشتباكات». من جهة أخرى، قال المرصد في بيان ليل الثلاثاء/‏ الأربعاء إن طائرات الحكومة السورية نفذت غارات في ريف إدلب الشرقي والجنوبي وريف حماة الشمالي وحماة، إلى جانب قصف من الطائرات الروسية بريف جسر الشغور الغربي، ومناطق متفرقة أخرى.

في غضون ذلك، قال سكان محليون وشهود عيان إن الاحتجاجات، التي اندلعت قبل أسابيع في العديد من البلدات والقرى من البصيرة إلى الشحيل، امتدت إلى المناطق الباقية التي توجد بها معظم حقول النفط في الجزء الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية من دير الزور.

ووفقاً لسكان وشخصيات من العشائر، فإن التجنيد القسري للشباب لحساب قوات سوريا الديمقراطية وكذلك مصير الآلاف من السجناء في سجون الأكراد من أهم نقاط الخلاف. وقال الشيخ عبداللطيف عكيدات أحد شيوخ العشائر «حكمهم القمعي جعل الكثير من الناس تنقلب ضدهم».

(وكالات)