العاهل البحريني: على قطر التوقف عن دعم الإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التزام المنامة بمواقفها الراسخة مع السعودية والإمارات ومصر؛ المتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات؛ لصون أمن واستقرار المنطقة.

وشدد ملك البحرين في كلمة له لدى استقباله في المنامة كبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي في المملكة لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك ،على ضرورة أن تتوقف قطر عن دعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقات التي أبرمت في هذا الإطار، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة.وهاجمت البحرين محاولات قطر لتدويل أزمتها،عبر الشكاوى الكيدية ضد دول المقاطعة، واصفةً تحركات الدوحة في المحاكم الدولية ب«النهج البائس».

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة عبر «تويتر»: «نعلم بأنه ليس من سياسة الإمارات رفع القضايا في المحاكم الدولية وإن كانت على حق. إنما قطر هي التي لم تتردد في السابق في رفع القضايا في كل مكان، وباستخدام الأوراق المزورة وبالغش والخداع دون أي رادع».

وأضاف ،إن قطر لا تزال «على هذا النهج البائس في محاولاتها للخروج من أزمتها العميقة».وطلبت الإمارات من محكمة العدل الدولية ، يوم الثلاثاء، إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة؛ من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية.

وأوضحت إن قطر حاولت صرف الانتباه عن تمويلها ودعمها للإرهاب؛ بإجراءات كيدية؛ من خلال الشروع في رفع قضيتين متوازيتين ضد الإمارات إحداهما أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، والأخرى أمام العدل الدولية. (وكالات)