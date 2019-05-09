هزائم الضالع المدوية تستنفر ميليشيات الحوثي في صنعاء

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أفادت مصادر محلية في صنعاء، أن ميليشيات الحوثي أعلنت حالة الاستنفار والتعبئة العامة في صفوف عناصرها في العاصمة صنعاء، بينما أعلنت قوات الشرعية أنها تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات المطلة على قرية الرباط في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع والتي كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

ويبدو أن الهزائم المدوية التي لحقت بالميليشيات في جبهة الضالع، دفعت سلطات الانقلاب في صنعاء إلى إجبار اليمنيين الخاضعين لها على التجنيد. وأفادت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي أعلنت حالة الاستنفار والتعبئة العامة في صفوف عناصرها في العاصمة صنعاء.

وأفادت المصادر بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، بأن الميليشيات قامت بتسيير مركبات عليها مكبرات للصوت في شوارع العاصمة، تطالب سكانها بالالتحاق بجبهات الضالع.

وتشهد جبهات الضالع معارك شرسة تقدم فيها الجيش الوطني. وذكر المركز الإعلامي للألوية العمالقة، أمس، أن قوات العمالقة دفعت بتعزيزات عسكرية من قواتها إلى منطقة تورصة في أطراف مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، وتضمنت التعزيزات مقاتلين من الألوية الرابع والخامس والثاني عشر عمالقة مع العتاد العسكري.

وأوضح أن تلك القوات وفور وصولها إلى المنطقة خاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وتمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات المطلة على قرية الرباط في مديرية الأزارق، والتي كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار عمليات المساندة التي تقوم بها قوات ألوية العمالقة لقوات الحزام الأمني وقوات المقاومة في عدة جبهات على حدود محافظة الضالع.

وتواصل القوات المشتركة التابعة للشرعية دحر ميليشيات الحوثي من المناطق التي تسيطر عليها، بينما تقوم الأخيرة باستهداف القرى المحاذية لمناطق سيطرتها بقذائف المدفعية الثقيلة، وهو ما أدى إلى حدوث موجة نزوح واسعة للأهالي من منازلهم بسبب الجرائم الحوثية.

وكان موقع «سبتمبر نت» الإخباري أفاد بأن 35 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم خلال المواجهات مع قوات الشرعية بجبهات القتال بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، أول أمس الثلاثاء.

وذكر أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق حمرات وتبة الوعل بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

ونقل الموقع عن القيادي في اللواء الرابع عمالقة بمريس المقدم بلال الشوذبي «أن 35 عنصراً حوثياً لقوا مصرعهم، وجُرح 15 آخرون في أسفل نقيل الشيم وفي التبة القريبة من تبة الوعل شمالي مديرية قعطبة».

وأضاف الشوذبي «أن قوات الجيش الوطني استولت على دبابة من نوع 55 بقرية قردح، وتدمير أخرى، إضافة إلى تدمير عربة بي إم بي، وثلاثة أطقم، وسلاح 23، في قريتي حمر السادة، وحمر دار السقمة شمالي المديرية».

وتكبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات الأيام القليلة الماضية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.