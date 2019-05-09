«التجزئة» تقود اقتصاد دبي لأفضل أداء في 4 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحسنت الأحوال التجارية العامة باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بأسرع معدل في أكثر من أربع سنوات في شهر إبريل. وعكس هذا بالأساس توجه الأعمال الجديدة، حيث لم يتغير معدل التوظيف بشكل كبير خلال الشهر. ومن الجدير بالذكر أن الأوضاع التجارية في قطاع الجملة والتجزئة قد تحسنت بوتيرة قياسية على مستوى السلسلة، متأثرة جزئياً بالتخفيضات الحادة في الأسعار وبالأنشطة الترويجية. وعلى مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل، هبطت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني عشر على التوالي.

سجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي ارتفاعاً من 57.6 نقطة في شهر مارس إلى 57.9 نقطة في إبريل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2015. وسجل المؤشر أعلى من المستوى طويل المدى، وهو 55.2 نقطة طوال الأشهر الأربعة الأولى من 2019.

وكشفت بيانات شهر إبريل للقطاعات الأساسية الثلاثة عن تحسنٍ قياسي في الأوضاع التجارية في شركات الجملة والتجزئة. وارتفع المؤشر الرئيسي للقطاع إلى 60.1 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ بدايته في شهر مارس 2015. وسجل قطاع السفر والسياحة ثاني أعلى معدلاته القياسية (58.8 نقطة، أقل من ذروة شهر مارس التي كانت 59.8 نقطة)، في حين تحسنت قراءة قطاع الإنشاءات إلى 53.4 نقطة.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: تبدو الزيادة الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر إبريل مشجعة، حيث إنها تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد تراجع نسبي في 2018. ومع ذلك، فإن نمو حجم النشاط يبدو مدفوعاً بتخفيضات الأسعار وليس بتحسن الطلب. ونتيجة لذلك، فإن الشركات مترددة بشأن زيادة التوظيف، ومن المرجح أن يظل المستهلكون حذرين.

النشاط التجاري

تراجع معدل نمو النشاط التجاري الإجمالي في شهر إبريل عن مستوى شهر مارس الأعلى في أربع سنوات. لكنه ظل من بين أقوى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في 2010. وارتفعت معدلات النمو في القطاعات الرئيسية الثلاثة المرصودة جميعها، يتصدرها قطاع السفر والسياحة.

وعلى العكس من ذلك، لم يتغير معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام في إبريل مقارنة بشهر مارس. وبهذا يستمر التوجه المسجل خلال ال 12 شهراً الماضية، الذي كان فيه متوسط مؤشر التوظيف 50.0 نقطة بالضبط. وتراجعت الوظائف في كل من قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات، وارتفعت بشكل طفيف في قطاع الجملة والتجزئة.

الأعمال الجديدة

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ازداد مستوى الأعمال الجديدة الواردة بأسرع معدل منذ شهر يناير 2015 في شهر إبريل (66.6 نقطة). ووصل نمو المبيعات الجديدة لدى شركات الجملة والتجزئة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد (70.8 نقطة)، في حين سجلت شركات الإنشاءات زيادة أضعف نسبياً (55.7 نقطة)، ولكن بأقوى معدل في 2019 حتى الآن. وساعدت زيادة سرعة نمو الأعمال الجديدة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في رفع توقعات النشاط التجاري ل 12 شهراً مقبلة إلى أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في 2010.

تكاليف مستلزمات الإنتاج

ظلت ضغوط الأسعار في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي ضعيفة في شهر إبريل. وهبطت أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني عشر على التوالي، وبأسرع معدل منذ شهر نوفمبر الماضي. وكانت التخفيضات قوية بشكل ملحوظ في قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات. وفي الوقت ذاته ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل في 2019 حتى الآن، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط طويل المدى.