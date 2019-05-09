شكرا لقرائتكم خبر عن عراك بالكراسي خلال اجتماع لأحزاب مع «الانتقالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتبك عدد من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية بالأيادي والكراسي، أمس الأربعاء، خلال اجتماعهم مع المجلس العسكري الانتقالي، بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم.
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن ممثلين عن أحزاب شاركت في اجتماع دعا له المجلس العسكري لبحث رؤيتهم التي تقدموا بها للمجلس، اشتبكوا بالأيدي والكراسي عقب نهاية الاجتماع.
وحسب شهود عيان، نقلت وكالة «الأناضول» تصريحاتهم، فقد شهدت قاعة الاجتماع ملاسنات حادة وهرجاً ومرجاً، ووصل الأمر إلى تقاذف الكراسي بين الحاضرين، عندما أشاد عضو المجلس العسكري، ياسر العطا بقوى «إعلان الحرية والتغيير»، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.
وتداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للعراك بين أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية.
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