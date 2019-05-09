«زايد للإسكان» يعتمد 1000 قرار دعم خلال رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان 1000 قرار دعم سكني بمناسبة شهر رمضان الكريم، ضمن خطة اعتمادات قرارات الدعم السكني التي وضعها البرنامج لعام 2019، وتوزعت قرارات الدعم السكني بين فئة القروض السكنية والمنح، كما تنوعت مجالات الدعم السكني ما بين بناء جديد واستكمال للمساكن، إضافة إلى فئة شراء المساكن.

وأكد الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن حكومة الإمارات تسعى من خلال عملها الدؤوب إلى تحقيق الرفاه السكني، وضمان التلاحم المجتمعي من خلال توفير المسكن لجميع الأسر المواطنة، ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع الشهر الكريم انطلاقاً من قيم البذل ومضاعفة الجهود التي جعلتها حكومة الإمارات إحدى ركائز العمل المؤسسي، وجزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات الحكومية.

حي سكني بخورفكان

وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإنشاء حي سكني في مدينة خورفكان في المنطقة الشرقية، فقد صرح النعيمي بأن مجلس إدارة البرنامج اعتمد طرح مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية، لتخطيط وتصميم، والإشراف على إنشاء حي سكني يضم 250 مسكناً بمدينة خورفكان.

وأكد بلحيف النعيمي أن تطلعات قيادتنا الرشيدة تجدد الطموحات لتسخير الإمكانات كافة، لضمان استقرار الأسرة المواطنة وتحقيق التلاحم المجتمعي، الذي يعبر عن هوية دولة الإمارات ويؤكد اهتمامها ببناء الإنسان والعمران وتحقيق الحياة الكريمة لكل أسرة مواطنة.

وأضاف أن الحي السكني في منطقة العوينات يضم 250 مسكناً بمساحة تقديرية 360 متراً مربعاً للمسكن الواحد، الذي يحتوي من ثلاث إلى أربع غرف نوم، قابلة للتوسعة المستقبلية، كما يتوقع أن تكون تكلفة الحي السكني من 800 مليون إلى مليار درهم إماراتي، ويتوقع أن يتم تسليم المشروع في نهاية عام 2022.

كما ثمّن رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، دور حكومة إمارة لشارقة وتعاونها الملموس في توفير مساحة الأرض التي سيقام على الحي السكني، حيث أبدت تجاوباً سريعاً يؤكد أن حكومة دولة الإمارات تعمل كفريق واحد لتحقيق غايات سامية لرفاه المجتمع.