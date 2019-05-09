صدور «ديوان الأغاني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان الأغاني للشاعر مجدي نجيب، ويضم الكتاب مجموعة كبيرة من الأشعار الغنائية التي غناها كبار المطربين والمطربات، وقام بتلحينها أشهر الملحنين، من هذه الأغاني «كامل الأوصاف»، غناء عبد الحليم حافظ، وألحان محمد الموجي، «غاب القمر»، لشادية وألحان الموجي، وأغاني فايزة أحمد مثل «تعال وشوف واخد حبيبي والعيون الكواحل»، وغيرها من ألحان محمد سلطان، «كل شيء يا بلادي»، غناء نجاة الصغيرة ألحان كمال الطويل.

كما يضم ديوان الأغاني أغنيات فيلم «مولد يا دنيا»، غناء عفاف راضي منها «حبيتك»، من ألحان بليغ حمدي، ومن الأغاني الشعبية «مركب حبيبي»، غناء محمد قنديل، وألحان عبد العظيم محمد، و«سندباد»، لماهر العطار وألحان محمد الموجي، و«أفراح»، غناء محمد رشدي وألحان عبد العظيم محمد، «سيبك»، عمر فتحي وألحان محمد الشيخ، وكذلك مجموعة كبيرة من أغاني هاني شاكر منها، «يا ريتك معايا»، ألحان محمد سلطان، «ليه السؤال» من ألحان محمد الموجي، «تصادف الأيام» ألحان منير مراد، وغيرها العديد من الأغاني لمحمد منير، وأحمد منيب، وعلاء عبد الخالق، وأحمد الحجار، وغيرهم.