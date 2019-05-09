الرياض... سفير أميركا يسلم نسخة من أوراق اعتماده للعساف

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اسماء السيد - استقبل وزير الخارجية السعودي، خالد العساف، سفير أميركا المعين مؤخرا لدى المملكة جون أبي زيد.
واستلم العساف أوراق اعتماد أبي زيد، قبل أن يتم تقديمها للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء.
وسيشغل أبي زيد المنصب الشاغر منذ بداية عهد الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترمب، إذ كان السفير جوزيف ويستفال، آخر سفير لواشنطن في الرياض، وقد ترك منصبه في يناير/كانون ثاني من عام 2017.
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