العراق يدين انفجار لاهور.. ويطالب بالوقوف فى وجه خطر الإرهاب العالمى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الخارجية العراقية اليوم /الأربعاء/ الانفجار الذي وقع في مدينة (لاهور) بباكستان، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف الحازم في وجه خطر الإرهاب العالمي، واستئصال شأفته من الوجود لتحقيق الأمن والسلام الذي تنشده الأمم.

ونقل المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إدانة العراق لحادث الانفجار الذي وقع بالقرب من مزار صوفيّ في مدينة لاهور بباكستان، وما نتج عنه من سقوط عدد من المدنيين بين شهيد وجريح.

وأكد البيان العراقي أن من مبادئ الإسلام الحنيف حفظ الأرواح ونشر السلام والتعاون بين البشر، وليس من مبادئه القتل والدمار وإشاعة الفوضى بين الآمنين، موضحا أنه لأجل ذلك خاض العراق، ومايزال حربا ضروسا ضد الإرهاب والتطرف وحقق نصرا تاريخيا.

وشدد البيان على وقوف العراق التام مع كل ما من شأنه مواجهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه.

ولقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم - في وقت سابق اليوم - في انفجار خارج مزار صوفي كبير في مدينة لاهور الباكستانية.