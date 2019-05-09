مصدر عسكري ليبي: سلاح الجو يستهدف مواقع في العاصمة الليبية طرابلس

البيضاء — سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الجوية الليبية التابعة لغرفة عمليات الكرامة قد استهدفت موقع للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في مقر الدعوة الإسلامية بطريق الجبس جنوب طرابلس"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو الليبي استهداف كذلك مخازن للذخائر في منطقة جنزور الآن". ‎

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هذا وقد أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقياد المشير خليفة حفتر، عن صدهم لهجوم من قبل قوات حكومة الوفاق بالقرب من كوبري مطار طرابلس العالمي ومنطقة طويشه.

وأكد الخرطوش في تصريح صحفي سابق لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الوطني الليبي قد قام بصد هجوم لمليشيات حكومة الوفاق على كوبري مطار طرابلس العالمي بكل قوة، مؤكدا أن الجيش الليبي تمكن خلال صد هذا الهجوم من غنم آليه وآسر أحد أفراد المليشيات المسلحة وسوف يتم إظهاره في وقت متأخر من مساء اليوم.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.